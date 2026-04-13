Орбан програв вибори: що Києву принесе перемога Мадяра та його «Тиси» в Угорщині

Шістнадцятирічне правління Віктора Орбана в Угорщині добігло кінця. На парламентських виборах цієї неділі, 12 квітня, за якими спостерігала вся Європа, перемогла опозиційна правоцентристська партія «Тиса» Петера Мадяра, взявши конституційну більшість — 138 зі 199 місць. «Фідес» Орбана отримала лише 55 мандатів. Попри поширені очікування, що Орбан може не визнати результати виборів і почне їхнє оскарження, лише через кілька годин після закриття виборчих дільниць, коли було пораховано близько 30% бюлетенів, він подзвонив Мадяру й привітав «Тису» з перемогою.

У ніч проти понеділка, 13 квітня, Будапешт перетворився на масову вечірку. Тисячі людей на вулицях із національними та прапорами ЄС святкували перемогу опозиції, підіймаючи догори паперові стаканчики з шампанським. У метро люди скандували «Все скінчено». А Петер Мадяр запевнив, що Угорщина знову буде надійним партнером в ЄС і НАТО, й відновить дружні зв’язки з сусідами в Центрально-Східній Європі, зокрема з Варшавою. Польський прем’єр Дональд Туск, привітавши «Тису» з перемогою, заявив, що можливо радіє навіть більше ніж Петер Мадяр.

Російські політтехнологи й антиукраїнська істерія, на якій Орбан побудував свою передвиборчу кампанію, не допомогли йому втримати владу. Навіть візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта лише за кілька днів до виборів не справив враження на угорського виборця. Лідери ЄС привітали європейський вибір Угорщини. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна та Угорщина заслуговують бути добрими сусідами, партнерами та друзями. Водночас сам Петер Мадяр, який під час кампанії не підтримав прискорене відкриття переговорних кластерів про вступ України до ЄС та обіцяв, що питання членства України в блоці винесе на референдум, поки що жодним чином не висловився про відносини з Україною.

Тож що означає перемога «Тиси» Петера Мадяра для України?

Назад до Європи: що буде з російською нафтою

«Ласкаво просимо назад до Європи», — підписав свій пост у соцмережах про вітальний дзвінок Петеру Мадяру польський прем’єр Дональд Туск. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що на цих виборах Угорщина обрала Європу. А президент Європейської ради Антоніу Кошта відзначив рекордну явку угорських виборців — майже 80% — що, за його словами, свідчить про демократичний рух народу.

Ще кілька років тому 45-річний депутат Європарламенту Петер Мадяр був у лавах партії «Фідес». Проте вийшов із неї після гучного скандалу, коли вже колишня президентка країни Каталін Новак помилувала одного з керівників дитячого будинку, причетного до сексуального насильства над дітьми. Пізніше після здобуття популярності він заснував партію «Тиса», яка на виборах до Європарламенту у 2024 році отримала майже 30% голосів, здобувши 7 місць. Тоді вона посіла друге місце після «Фідес» Орбана, продемонструвавши справжній політичний успіх як для партії-новачка.

На парламентських виборах 12 квітня в Угорщині ми побачили, як «Тиса» на чолі з Мадяром скинула Орбана з його десятиліттями пригрітого прем’єрського крісла. ТСН.ua вже писав, що Орбан за допомогою російських політтехнологів та військової розвідки побудував свою передвиборчу кампанію на антиукраїнській істерії, приправленій ненавистю й до ЄС. На передвиборчих плакатах партії «Фідес» були обличчя Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, які начебто втягують Угорщину у війну.

Ба більше, за кілька тижнів до дня виборів в Угорщині європейські ЗМІ вийшли з розслідуванням щодо лобіювання Москвою через Будапешт зняття санкцій із представників російського олігархату. Зокрема ближче до 12 квітня були оприлюднені аудіозаписи розмов угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим щодо координації дій Будапешта та Москви проти України та ЄС, де Сіярто також пропонував Лаврову надіслати документи ЄС через посольство Угорщини в Росії. І в угорських медіа звернули увагу на те, що Сіярто зник із публічного простору одразу після поразки Орбана та «Фідес» на виборах.

На додачу, однією з центральних тем антиукраїнської істерії передвиборчої кампанії Орбана була енергетика. Особливо гостро це питання постало в січні цього року після чергових російських ударів, коли зупинилося прокачування нафти нафтопроводом «Дружба» через значні пошкодження допоміжного й технологічного обладнання, зокрема одного з найбільших нафтових резервуарів поблизу Бродів. Нагадаємо, що Угорщина та Словаччина продовжують купувати російську нафту через південну гілку нафтопроводу «Дружба», що проходить територією України, отримавши виключення з санкцій ЄС. І досі невідомо, якою буде позиція нового уряду Мадяра щодо російської нафти — чи відмовиться Угорщина від її подальшого експорту на користь підтримки України.

Головні пріоритети Мадяра: де серед них Україна

Через зупинку прокачки нафти «Дружбою» Орбан, який до цього вже заветував відкриття переговорних кластерів про вступ України до ЄС, заблокував ще й виділення Києву грошей за кредитом ЄС на 90 млрд євро. Першу виплату Україна мала отримати вже на початку квітня цього року. В Єврокомісії пояснювали, що до кінця 2026 року Київ може розраховувати на 45 млрд євро, 16,7 млрд євро з яких піде на бюджетну підтримку, решта 28,3 млрд євро — на фінансування оборонно-промислового потенціалу Києва.

Тож після офіційного вступу Петера Мадяра на посаду прем’єра Угорщини, Україна та ЄС очікують зняття Будапештом свого вето на виділення Києву грошей за кредитом Євросоюзу на 90 млрд євро, на додачу до розблокування відкриття для України переговорних кластерів про вступ до блоку. Не буде перебільшенням сказати, що в Києві очікували, що в одній із перших заяв Петер Мадяр згадає про відносини з Україною. Проте лідер «Тиси» заявив про бажання відновити й можливо розширити співпрацю в межах «Вишеградської четвірки», яка об’єднує Угорщину, Польщу, Чехію та Словаччину.

«Перша дорога буде вести до Польщі, друга — до Відня, третя — до Брюсселя, щоб повернути (Угорщині — Ред.) європейське фінансування», — заявив Петер Мадяр, вочевидь маючи на увазі його перші закордонні візити на посаді.

Європейські медіа зазначають, що Орбан, який намагався представити голосування 12 квітня, як вибір «між війною та миром», не відчув запиту переважної більшості угорців, які стомилися від хиткої економічної ситуації, корупції і кумівства його режиму. Найбільш відчутним цей запит був серед молоді. Мадяр закликав до негайної добровільної відставки Орбана, пообіцявши відновити систему стримувань і противаг, вочевидь маючи на увазі проведення конституційної реформи. Проте наразі невідомо, як швидко це може відбутися, адже Орбан і його «Фідес» залишаться в новому складі парламенту.

І, напевно, ще один значущий висновок парламентських виборів в Угорщині — це сигнал всім ультраправим популістським партіям в Європі, які в більшості своїй є симпатиками Росії. Путін втратив свого найвірнішого «троянського коня» в ЄС. Але це зовсім не гарантує, що наприклад наступного року на президентських виборах у Франції не переможе Джордан Барделла — ультраправий націоналіст, популіст, євроскептик і лідер партії «Національне об’єднання», якою раніше керувала відома проросійська політикиня й подруга Путіна Марін Ле Пен. На сьогодні він має перший рейтинг по країні. До того ж, майже напевно Москва активізує свій вплив на інших країн-членів ЄС, зокрема Словаччину та Чехію, щоб і надалі блокувати євроінтеграцію України, а також оборонну та фінансову підтримку Києва.