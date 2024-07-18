Орбан пропонує змінити політику Євросоюзу щодо війни в Україні

Угорський прем’єр оприлюднив тези своєї доповіді президентові Європейської Ради Шарлю Мішелю за підсумками переговорів у Росії, США та Китаї.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно провів низку міжнародних переговорів, пропонує змінити політику Євросоюзу щодо війни в Україні, зокрема відновити дипломатичні стосунки з Росією.

Про це йдеться у його доповіді президентові Європейської Ради Шарлю Мішелю за підсумками переговорів у Росії, США та Китаї, тези якої опубліковані на сайті угорського уряду.

За словами Орбана, під час його зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним, він переконався, що "протиборчі сторони мають намір глибше втягнутися в конфлікт, і жодна з них не хоче виступати з ініціативами щодо припинення вогню чи мирних переговорів".

Глобальними гравцями, які здатні впливати на розвиток подій, Орбан назвав Європейський Союз, США, Китай, а також Туреччину.

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При цьому Китай, за словами угорського прем’єра, не відіграватиме активної ролі, поки не буде певності у шансі на успіх його участі, а після прогнозованої Орбаном перемоги Дональда Трампа на виборах, "пропорція фінансового тягаря між США та ЄС суттєво зміниться на шкоду ЄС, коли мова йде про фінансову підтримку України".

Тому Віктор Орбан пропонує змінити "провоєнну" політику Євросоюзу, "скопійовану" у США.

"У нас досі не було суверенної та незалежної європейської стратегії чи політичного плану дій. Я пропоную обговорити, чи є раціональним продовження цієї політики в майбутньому. У нинішній ситуації ми можемо знайти вікно можливостей із сильною моральною та раціональною основою, щоб розпочати новий розділ у нашій політиці", - закликає прем’єр-міністр Угорщини, яка найближчі пів року головувавтиме у Ради Євросоюзу.

Орбан пропонує створити умови для тимчасового припинення вогню та/або початку мирних переговорів, зокрема відновивши прямі дипломатичні контакти з Росією.

Окрім того, угорський прем'єр пропонує провести політичні переговори на високому рівні з Китаєм та провести "скоординований політичний наступ на Глобальний Південь", чию прихильність, за його словами, Євросоюз втратив через позицію щодо війни в Україні.

Нові заяви Орбана, щодо перемовин про мир

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що кандидат у президенти США Дональд Трамп має мирний план для розв'язання війни в Україні.

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