Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив силою відновити роботу нафтопроводу «Дружба» в Україні. За його словами, для цього він має «політичні та фінансові інструменти».

Про це йдеться у відео, яке угорський прем’єр розмістив у своїх соцмережах.

«Ми переможемо, і ми переможемо силою. У нас є політичні та фінансові інструменти, і ми змусимо їх беззастережно та якомога швидше знову відновити роботу нафтопроводу „Дружба“. Я б хотів чітко заявити, що ми переможемо, і ми переможемо силою», — говорить він в опублікованому ролику.

Реклама

Орбан самовпевнено заявив, що не укладатиме з Україною жодних угод і не піде на жодні компроміси.

«Я не укладатиму жодних угод, не буде жодних компромісів, ми їх переможемо. Ми прорвемо нафтову блокаду, ми змусимо українців відновити постачання. Ми прийдемо не з угодою, не з компромісом, а з силою», — пригрозив угорський прем’єр-міністр, який після парламентських виборів у квітні може втратити свою посаду.

Нафтопровід «Дружба»: як виник конфлікт

Нагадаємо, постачання нафти через «Дружбу» до Угорщини та Словаччини, які залишаються єдиними країнами Європейського Союзу, що продовжують імпортувати російську сировину, зупинилося ще 27 січня після російського обстрілу. Натомість Будапешт і Братислава звинувачують Київ у тому, що роботу нафтопроводу досі не відновлено.

Угорщина та Словаччина домовилися створити спільну комісію для розслідування пошкоджень нафтопроводу «Дружба» на території України. Лідери цих країн закликають Київ надати їм доступ до місця аварії та якнайшвидше відновити постачання російської нафти.

Реклама

Водночас Європейський Союз посилює дипломатичний тиск на Україну з вимогою надати доступ до пошкодженого нафтопроводу. Через цей конфлікт угорський прем’єр Віктор Орбан уже заблокував виділення Україні 90 мільярдів євро європейської допомоги.

У четвер, 5 березня, президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності взаємоповаги між країнами та нагадав, що інфраструктуру зруйнувала Росія. Україна чітко й неодноразово повідомляла партнерів про те, що інфраструктура зруйнована і під час обстрілів були поранені люди.