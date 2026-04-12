Орбан привітав Мадьяра з перемогою на виборах в Угорщині

Віктор Орбан визнав перемогу Петера Мадьяра на виборах в Угорщині та привітав його.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав опозиційного політика Петера Мадьяра з перемогою на виборах в Угорщині.

Про це заявив лідер опозиційної партії “Тиса” Мадьяр.

Допис Петера Мадьяра / © Скріншот

Допис Петера Мадьяра / © Скріншот

“Результат виборів, хоча ще не остаточний, є зрозумілим і ясним. “Відповідальність і можливості управління нам не були надані. Я привітав партію-переможницю”, — заявив Орбан під час виступу перед прихильниками.

Вибори в Угорщині — що відомо

Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Основними суперниками стали опозиційна партія «Тиса» Петер Мадьяр та правляча партія «Фідес», яку очолює Віктор Орбан.

Станом на 21:30 за київським часом виборчі дільниці закрилися. Голосування відзначилося рекордною активністю: явка сягнула близько 79–80%, що стало найвищим показником в історії країни.

Для порівняння, ще о 18:30 участь у виборах взяли 77,8% громадян. Попередній рекорд явки був зафіксований у 2002 році — тоді він становив 70,5%.

