Орбан розкритикував "невдячність" Києва за підтримку від Угорщини

Віктор Орбан різко прокоментував слова Зеленського про підтримку Угорщини / © Associated Press

Реклама

Угорський прем’єр Віктор Орбан різко відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про вступ України до ЄС, підкресливши, що Будапешт виступає проти членства Києва в Євросоюзі.

Про це Орбан повідомив у дописі на своєму Х (Twitter).

Так він відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, який закликав Будапешт сприяти розблокуванню шляху України до ЄС.

Реклама

Орбан нагадав про підтримку, яку Угорщина надавала Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: від прийому біженців до постачання електроенергії.

«Наразі ми виділили близько 200 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям. Шкода, якщо для президента Зеленського це не має значення», — зазначив угорський прем’єр.

Він додав, що внесок Угорщини відображений і в коштах, які надає Українi Європейський Союз, хоча «ми неособливо раді цьому».

Позиція Угорщини щодо безпеки та ЄС

Орбан наголосив, що Угорщина нічого не винна Україні.

Реклама

«Змушений відкинути твердження, що Угорщина чимось зобов’язана Україні. Україна не захищає нас від когось, і ми б ніколи не просили про це. Безпека Угорщини забезпечується нашими національними силами та НАТО, членом якого Україна, на щастя, не є», — заявив він.

Крім того, прем’єр підкреслив, що вступ України до ЄС, на його думку, «може призвести до війни в Європі та переказу грошей угорців до Києва». Тому Будапешт виступатиме проти членства України в ЄС.

«Ми вважаємо, що ЄС має укласти стратегічне партнерство з Україною без повного членства в союзі. Це наша пропозиція, і ми дотримуватимемося цієї позиції надалі», — підсумував Орбан.

Нагадаємо, раніше президент України Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом дії прем’єра Угорщини Орбана, який гальмує вступ України до ЄС.

Реклама

Після цього Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп пообіцяв допомогти Україні в подоланні блокування вступу до Євросоюзу.