Орбан склав мандат депутата парламенту і оголосив про своє майбутнє
Угорський політик не збирається полишати керівництво партією «Фідес».
Після поразки на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Фідес» Віктор Орбан, який поки що виконує обов’язки прем’єр-міністра країни, відмовився від депутатського мандата.
Про це він заявив у відео, опублікованому у Facebook.
«Мандат, який я отримав як лідер списку „Фідес"-християнські демократи», насправді є парламентським мандатом «Фідес», тому я вирішив його повернути», — сказав політик.
За його словами, партія вирішила «кардинально реформувати» парламентську фракцію, яку буде сформовано у понеділок і яку очолить його соратник, колишній голова канцелярії уряду Гергей Гуляш.
Орбан також заявив, що свою енергію краще буде використовувати для реорганізації «національної партії», ніж для сидіння в парламенті.
При цьому угорський політик, який на чолі уряду займав відверто антиукраїнську позицію і намагався «дружити» з Кремлем, не збирається полишати керівництво партією «Фідес».
Він стверджує, що президія запропонувала йому продовжувати управління «Фідесом».
«Якщо з’їзд виявить мені довіру, я готовий до цього завдання», — додав він.
Загальнонаціональне засідання партії заплановане наступного тижня, а з’їзд з обрання керівництва перенесли на червень.
Нагадаємо, після остаточного підрахунку голосів на виборах в Угорщині опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра отримала конституційну більшість у парламенті.
Після оголошення остаточних результатів виборів до парламенту Віктор Орбан визнав свою відповідальність за програш його політсили «Фідес».