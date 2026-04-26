ТСН у соціальних мережах

Світ
30
1 хв

Орбан склав мандат депутата парламенту і оголосив про своє майбутнє

Угорський політик не збирається полишати керівництво партією «Фідес».

Богдан Скаврон
Віктор Орбан

Віктор Рпбан / © Associated Press

Після поразки на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Фідес» Віктор Орбан, який поки що виконує обов’язки прем’єр-міністра країни, відмовився від депутатського мандата.

Про це він заявив у відео, опублікованому у Facebook.

«Мандат, який я отримав як лідер списку „Фідес"-християнські демократи», насправді є парламентським мандатом «Фідес», тому я вирішив його повернути», — сказав політик.

За його словами, партія вирішила «кардинально реформувати» парламентську фракцію, яку буде сформовано у понеділок і яку очолить його соратник, колишній голова канцелярії уряду Гергей Гуляш.

Орбан також заявив, що свою енергію краще буде використовувати для реорганізації «національної партії», ніж для сидіння в парламенті.

При цьому угорський політик, який на чолі уряду займав відверто антиукраїнську позицію і намагався «дружити» з Кремлем, не збирається полишати керівництво партією «Фідес».

Він стверджує, що президія запропонувала йому продовжувати управління «Фідесом».

«Якщо з’їзд виявить мені довіру, я готовий до цього завдання», — додав він.

Загальнонаціональне засідання партії заплановане наступного тижня, а з’їзд з обрання керівництва перенесли на червень.

Нагадаємо, після остаточного підрахунку голосів на виборах в Угорщині опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра отримала конституційну більшість у парламенті.

Після оголошення остаточних результатів виборів до парламенту Віктор Орбан визнав свою відповідальність за програш його політсили «Фідес».

