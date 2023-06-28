"Орбан - слуга Путіна": парламент Угорщини переніс на осінь ратифікацію членства Швеції в НАТО

Парламент Угорщини наступного тижня не буде розглядати питання щодо ратифікації вступу до НАТО Швеції, та, скоріше за все, це питання перенесуть на осінь, коли депутати зберуться піл літніх канікул.

Про це інформує видання HVG.

Перед літніми канікулами наступного тижня має відбутись засідання парламенту Угорщини. Законодавчий органі країни буде засідати в понеділок, вівторок і п'ятницю та розгляне законопроєкт про бюджет на наступний рік, а також закон про статус вчителів.

"Але ратифікація вступу Швеції до НАТО все ще не включена до порядку денного, а це означає, що голосування, яке відкладається вже рік, напевно буде відкладено до осені", – пише видання.

Цю інформацію підтвердила депутатка від опозиційної партії Демократична коаліція" Агнеса Вадай, яка у Facebook написала: "Орбан не хоче голосувати щодо членства Швеції в НАТО і наступного тижня. Слуга Путіна!".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову зробив антиукраїнську та скандальну заяву про війну в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не вважає свого друга — російського президента-диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

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