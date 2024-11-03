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Орбан спрогнозував, як перемога Трампа на виборах може вплинути на Європу

Орбан спрогнозував, як перемога Трампа на виборах може вплинути на Європу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: Associated Press

Багато чого залежатиме від результатів виборів у США.

Європі доведеться переглянути свою підтримку України, у разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зібрався відвідати Грузію після того, як на виборах в цій країні оголосили про перемогу чинної партії влади, пише Reuters.

За словами Орбана, Трамп готовий вести переговори про мирне врегулювання для України і висловив упевненість у його перемозі над кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс.

"Ми  повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у що я не тільки вірю, а й бачу цифри в цьому напрямку, якщо станеться те, чого ми очікуємо, і Америка стане виступати за мир, то Європа не зможе залишатися провоєною", - сказав Орбан.

Орбан вважає, що Україна буде в центрі уваги на зустрічі європейських лідерів у Будапешті наступного тижня.

"Європа не може нести тягар [війни] наодинці, і якщо американці переходять до миру, то і нам потрібно адаптуватися, і саме це ми будемо обговорювати в Будапешті", - сказав Орбан.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зібрався відвідати Грузію після того, як на виборах в цій країні оголосили про перемогу чинної партії влади — проросійської “Грузинської мрії”.

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