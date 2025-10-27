Орбан терміново їде до Трампа: про що говоритимуть

Трамп та Орбан зустрінуться у Вашингтоні / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб спробувати захистити Угорщину від впливу американських санкцій проти російської нафти.

Про це пише Вloomberg.

«Угорщина залежить від Москви у більшості своїх імпортних поставок нафти та газу і наростила закупівлі, попри те, що багато її сусідів по Європейському Союзу працюють над зменшенням залежності від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, Угорщина відтоді наростила свої закупівлі», — зазначає видання.

Реклама

Тим часом США наклали санкції на найбільших російських нафтовиробників, а ЄС запровадив заборону на транзакції щодо двох великих російських нафтових компаній, що створює ризик енергетичної безпеки для Угорщини.

Нагадаємо, ЄС також вирішив запровадити повну заборону на транзакції щодо двох великих російських нафтових компаній, ПАТ «Роснєфть» та ПАТ «Газпром нафта», на додаток до заборони на імпорт ЗПГ (зрідженого природного газу) з 2027 року.

«Я скоро буду у Вашингтоні, щоб обговорити це з президентом Трампом», — сказав Орбан в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica у понеділок під час візиту до Рима.

Аналітики видання нагадують, що Угорщина збільшила залежність від російської сирої нафти після 2022 року.

Реклама

Трамп та Орбан запланували зустрітися у Вашингтоні у другій половині наступного тижня, повідомив журналістам міністр закордонних справ Петер Сіярто 27 жовтня, не назвавши точної дати.

Уряд Угорщини намагався переконати адміністрацію США, що її статус країни, яка не має виходу до моря, не залишає їй іншого вибору, окрім як покладатися на російську нафту, попри наявність альтернативного нафтопроводу, що сполучає Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію. Тим не менш, Трамп, який має тісні зв’язки з Орбаном, останніми тижнями почав визнавати аргументи угорського лідера.

Однак залишається незрозумілим, яка позиція адміністрації США після запровадження нафтових санкцій проти Росії минулого тижня та після того, як високопоставлений американський дипломат на вихідних прямо відкинув твердження Будапешта про відсутність альтернатив.

«Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не склала жодних планів і не зробила жодних активних кроків» для зменшення імпорту російських енергоносіїв, — заявив посол США в НАТО Меттью Вітакер в інтерв’ю Fox News у неділю.

Реклама

«Тож ми продовжимо працювати з ними і працюватимемо з їхніми сусідами, такими як Хорватія, та іншими країнами, які можуть допомогти їм відмовитися від цієї залежності», — додав він.

Саме цього Орбан намагався уникнути. Уряд у Будапешті стверджує, що російські енергоносії необхідні для стримування цін на енергію для домогосподарств, особливо перед виборами наступного року, на яких партія Орбана відстає від опозиційного руху, що набирає обертів, а криза вартості життя є головною проблемою для виборців, зазначають аналітики видання.

Вони також додають, що Орбан постійно применшував значення альтернативного нафтопроводу через Хорватію, посилаючись на вищі витрати та проблеми з потужністю. Хорватія натомість заявила, що трубопровід має достатню потужність для постачання як Угорщини, так і Словаччини.