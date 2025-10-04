Орбан цинічно пояснив свій інтерес в існуванні України: подробиці скандальної заяви

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову викликав політичний скандал своєю заявою щодо ролі України у геополітичних інтересах Будапешта.

В інтерв’ю угорському виданню Hetek він прямо назвав Україну буферною зоною, що вигідна Угорщині.

«Добре, що між Угорщиною і Росією є територія, яка зараз називається Україною», — заявив Орбан.

Реклама

Він підкреслив, що існування України є стратегічним інтересом Угорщини, але аж ніяк не геополітичним.

Три країни, з якими Угорщина не хоче мати спільний кордон

Угорський лідер розкрив деталі своєї зовнішньополітичної філософії, назвавши три потужні держави, межувати з якими Угорщина категорично не бажає через негативний історичний досвід.

Першою країною, з якою Орбан не хоче мати спільний кордон, є Німеччина. «Ми не хочемо межувати з Німеччиною, тому що це вже було, і закінчилося погано. Добре, що між нами є Австрія і Чехія», — пояснив прем’єр.

Другою небажаною державою він назвав Росію, натякаючи на досвід кордону з колишнім Радянським Союзом. Саме тут він і підкреслив цінність України як географічної перепони.

Реклама

Третьою країною у цьому списку стала Туреччина. «Ми не хочемо межувати і з турками, тому що це теж було», — наголосив Віктор Орбан.

Нагадаємо, угорський прем’єр зробив несподівану заяву про слабкість Росії. Мовляв, вона не може зашкодити його країні, оскільки є слабкою у військовому, економічному та демографічному сенсах.