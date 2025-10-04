- Дата публікації
Орбан цинічно пояснив свій інтерес в існуванні України: подробиці скандальної заяви
Прем’єр Угорщини пояснив, чому його країна стратегічно зацікавлена в існуванні України.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову викликав політичний скандал своєю заявою щодо ролі України у геополітичних інтересах Будапешта.
В інтерв’ю угорському виданню Hetek він прямо назвав Україну буферною зоною, що вигідна Угорщині.
«Добре, що між Угорщиною і Росією є територія, яка зараз називається Україною», — заявив Орбан.
Він підкреслив, що існування України є стратегічним інтересом Угорщини, але аж ніяк не геополітичним.
Три країни, з якими Угорщина не хоче мати спільний кордон
Угорський лідер розкрив деталі своєї зовнішньополітичної філософії, назвавши три потужні держави, межувати з якими Угорщина категорично не бажає через негативний історичний досвід.
Першою країною, з якою Орбан не хоче мати спільний кордон, є Німеччина. «Ми не хочемо межувати з Німеччиною, тому що це вже було, і закінчилося погано. Добре, що між нами є Австрія і Чехія», — пояснив прем’єр.
Другою небажаною державою він назвав Росію, натякаючи на досвід кордону з колишнім Радянським Союзом. Саме тут він і підкреслив цінність України як географічної перепони.
Третьою країною у цьому списку стала Туреччина. «Ми не хочемо межувати і з турками, тому що це теж було», — наголосив Віктор Орбан.
Нагадаємо, угорський прем’єр зробив несподівану заяву про слабкість Росії. Мовляв, вона не може зашкодити його країні, оскільки є слабкою у військовому, економічному та демографічному сенсах.