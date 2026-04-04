Орбан відкрито заступився за Росію та шокував новою заявою: чого вимагає прем’єр Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив із гучними проросійськими заявами. Політик вимагає від керівництва Європейського Союзу відмовитися від санкцій проти Москви та повністю відновити закупівлю енергоносіїв у держави-агресорки.

Про свої ультимативні вимоги до Брюсселя очільник угорського уряду заявив у спеціальному відеозверненні, яке опублікував на офіційній сторінці у Facebook.

Наближення «критичної ситуації»

За словами Орбана, у суботу, 4 квітня, він провів термінову телефонну розмову зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Головною темою стала ситуація в Європі, яку угорський прем’єр називає «критичною».

Політик стверджує, що на континент насувається серйозна енергетична криза, яка з кожним днем набирає обертів. Він лякає європейців неминучим дефіцитом палива та стрімким зростанням цін на комунальні послуги.

Орбан впевнений, що єдиний спосіб відвернути загрозу для європейської економіки — це негайне поповнення запасів нафти та газу з усіх можливих джерел, у максимальних обсягах і в найкоротші терміни.

Ультиматум Брюсселю та вимоги до Зеленського

Використавши загрозу кризи як головний аргумент, очільник угорського уряду закликав до кардинальної зміни політики ЄС.

«Кожен день має значення. Саме тому ми вимагаємо, щоб Брюссель негайно скасував санкції та обмеження, накладені на російську енергетику», — наголосив Віктор Орбан.

Окрім ультиматумів Євросоюзу, він висунув прямі вимоги й до Києва. Орбан безапеляційно заявив, що керівництво ЄС зобов’язане змусити президента України Володимира Зеленського негайно відновити повноцінну роботу нафтопроводу «Дружба».

Поточні ж плани Брюсселя щодо стратегічної відмови від російських енергоносіїв він назвав «дорогими та недоступними для сімей», закликавши європейських лідерів негайно відкинути цей шлях.

Угорщина «блокує» Україну в ЄС — останні новини

Гучні заяви Віктора Орбана лунають на тлі його системної протидії європейським ініціативам щодо підтримки Києва та складної геополітичної ситуації. Як відомо, Угорщина послідовно блокує виділення Україні 90 млрд євро кредиту на 2026-2027 роки, рішення про який ухвалили ще в грудні минулого року. Левова частка цих коштів — понад 28 мільярдів євро — має піти на фінансування оборонно-промислового комплексу та закупівлю озброєння для ЗСУ.

Перші виплати за цією програмою Україна мала отримати на початку квітня, але Брюссель досі не має механізму обходу вето Будапешта. Ситуація ускладнюється тиском з боку адміністрації Дональда Трампа, яка шантажує європейських союзників зупинкою продажу зброї Україні, вимагаючи натомість приєднатися до військової операції проти Ірану. На цьому тлі ЄС міг би використати 140 млрд євро заморожених активів Центробанку РФ у бельгійському депозитарії Euroclear, проте Вашингтон тривалий час відмовляв Європу від цього кроку.

Експерти пов’язують радикальну риторику Орбана з вирішальними для нього парламентськими виборами в Угорщині, що відбудуться вже 12 квітня. Донедавна головною вимогою Будапешта та Братислави було поновлення транзиту через нафтопровід «Дружба». Його робота зупинилася ще 27 січня після руйнівного російського ракетного удару по резервуарах поблизу Бродів. Наразі ж уряди цих країн розширили свої апетити до вимоги повного зняття енергетичних санкцій з РФ.

Тиск на Київ здійснюється на всіх рівнях угорської влади. Паралельно із заявами прем’єра, міністр закордонних справ Петер Сіярто звинуватив Україну у нібито причетності до атак на газову інфраструктуру, яка забезпечує постачання палива «Турецьким потоком». Очільник угорського МЗС назвав це спробою створити енергетичну блокаду та розцінив подібні дії як пряме посягання на суверенітет Угорщини.