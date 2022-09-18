Орбан виголосив проросійську та антиєвропейську промову на закритій зустрічі зі своїми прихильниками

Угорський прем’єр заявив, що виступатиме проти розширення санкцій ЄС проти Росії і спрогнозував війну в Україні до 2030 року.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до курортного селища Кьотче біля озера Балатон, улюбленого місця відпочинку багатьох угорських політиків, зустрівся зі своїми прихильниками та виголосив нову антиєвропейську та проросійську промову.

Зустріч була закритою для громадськості, але видання "Вільна Європа" з власних джерел дізналося про основні тези виступу угорського лідера.

Орбан, зокрема, говорив про війну Росії, яка, за його словами, може тривати до 2030 року. Україна, за його словами, втратить третину або половину своєї території.

У своєму виступі Віктор Орбан заявив, що війна в Україні була локальною, але втрутився Захід, і таким чином конфлікт став глобальним.

Він також додав, що зараз Європа "стріляє собі в ногу" запровадженими санкціями. Він припустив, що енергетична криза, викликана санкціями, може заблокувати до 40% європейської промисловості цієї зими.

У контексті дискусій європейських лідерів щодо продовження пакету санкцій проти Росії ще на півроку прем'єр зазначив, що потрібно докласти зусиль, щоб не допустити цієї ситуації.

Орбан також зазначив, що Європа не готова до появи нових гравців у світовій політиці, маючи на увазі Китай, і тому він хотів би розвинути подібну економічну модель в Угорщині.

Посилаючись на свій власний політичний табір, прем’єр-міністр Віктор Орбан сказав, що партія “Фідес”, якою він керує, виховала нове покоління “здібних” урядових лідерів, які повинні очолювати країну між 2030 і 2060 роками.

Нагадаємо, в Угорщині у шкільних підручниках перекручують історію України та негативно налаштовують дітей проти України..

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