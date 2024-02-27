Орбан висловився про спільний кордон з Росією: “Це питання нашої нацбезпеки”

Політик, вочевидь, дуже не хоче нариватися на таку вже “дружню” РФ.

Важливим питанням нацбезпеки Угорщини є відсутність спільного кордону з РФ. Річ у тім, що є погані спогади про це.

Таку думку висловив прем’єр-міністр Віктор Орбан у межах саміту “Вишеградської четвірки”, пише Telex.

Говорили лідери Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини, зокрема, про війну в Україні. Щоправда, атмосфера була напруженою через розбіжності щодо цього питання. Так, усі 4 країни погодилися, що напад РФ на Україну є грубим порушенням міжнародного права, і нашій державі слід допомогти.

Водночас Орбан заявив, що здобути перемогу у війні не зможе ні Україна, ні Росія. На переконання Орбана, конфлікт може бути вирішений лише за столом переговорів, які мають початися якомога швидше, щоб зберегти більше життів.

Говорити про воєнних злочинців (зокрема Путіна) угорський лідер відмовився, мовляв, з цим краще розбиратися після війни.

Нагадаємо, Орбан відмовився вшановувати пам‘ять Навального.

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