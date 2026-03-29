Орбан вигадав новий "шпигунський" скандал, щоб звинуватити у цьому Україну

Віктор Орбан / © Getty Images

Реклама

В Угорщині розгорівся гучний політичний скандал навколо опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра. Уряд оприлюднив майже годинне відео допиту 19-річного ІТ-фахівця, намагаючись довести його зв’язки з українськими та натівськими структурами.

Про це пише 24hu.

Допитаний хлопець під псевдонімом «Гундальф» розповів, що після початку великої війни допомагав Україні відбивати російські кібератаки. Згодом він нібито припинив цю діяльність через її «радикалізацію».

Реклама

Про що йдеться на відео:

Юнак вчиться на інженера з кібербезпеки в естонському центрі, акредитованому НАТО.

У 2023 році він відвідав столицю України як волонтер. Там зустрівся з чоловіком на прізвище Давидов, який запропонував долучитися до команди кіберзахисту.

На самому відео «Гундальф» лише припускає, що це могла бути спроба вербування, і додає, що чоловік здався йому «підозрілим».

Одразу після публікації Віктор Орбан заявив, що айтівець «зізнався у тому, що його завербували українці». Однак лідер «Тиси» Петер Мадяр назвав це брудною операцією спецслужб.

«Це організована акція проти нашої партії. Навіть із цього відео з’ясовується: якщо проти юнака й були спроби вербування, він їх відхилив. Уряд просто перекручує факти», — заявив Петер Мадяр, лідер партії «Тиса».

Антиукраїнські заяви Орбана

В Угорщині 12 квітня пройдуть парламентські вибори, на яких партія Орбана може програти. Останні результати опитування компанії Median свідчать, що опозиція збільшує відрив від партії Віктора Орбана. Відрив «Тиси» від керівної «Фідес» становить 16 відсоткових пунктів серед усього населення. Серед виборців, які вже визначилися зі своїм вибором, різниця зростає до 20 пунктів, а серед «певних» виборців — до 23 пунктів.

Реклама

Теперішня влада Угорщини проводить антиукраїнську кампанію. Недавно Орбана освистали на мітингу. Тоді прем’єр Угорщини зірвався на крик і знову звинуватив Україну.