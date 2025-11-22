Орбан використовує "мирний план" Трампа, щоб заблокувати мільярди для України

Віктор Орбан / © Associated Press

Угорщина «не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі» та «не погоджується на прийняття такого рішення від імені ЄС».

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Politico.

Орбан заявив, що європейці повинні негайно підтримати мирний план США та розпочати прямі переговори з РФ.

Прем’єр Угорщини, який тривалий час виступав проти підтримки України, розглядає суперечливий новий дипломатичний наступ з Вашингтона як можливість заблокувати мільярди фінансування для Києва.

У листі, надісланому в суботу президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Орбан закликав ЄС погодитися на умови пропозиції США з 28 пунктів, яка передбачає відмову України від території та скорочення її військових сил удвічі, надаючи при цьому Вашингтону 50-відсоткову частку прибутків від відновлення країни.

Це втручання відбувається в той час, як лідери ЄС проводять кризові переговори щодо того, як реагувати на пропозиції, які були розроблені посланцем Білого дому Стівом Віткоффом без участі європейських союзників і передбачали б значні поступки Москві.

«Європейці повинні негайно та беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів, — написав Орбан. — Окрім підтримки Президента США, ми повинні без зволікань розпочати автономні та прямі переговори з Росією».

Окрім Угорщини, решта 26 країн ЄС «неодноразово чітко заявляли про свою підтримку України, і вона є беззастережною, — сказав посадовець ЄС на умовах анонімності, коментуючи лист. — Серед європейських лідерів, а також з партнерами, що не входять до ЄС, відбувається інтенсивна взаємодія та координація, щоб продовжити цю підтримку у світлі останніх подій».

Водночас Орбан заявив у листі, що Угорщина «не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі» і «не дає згоди на прийняття такого рішення від імені та в рамках ЄС».

Наразі чиновники в Брюсселі проводять переговори з країнами-членами щодо того, як використати іммобілізовані російські активи для надання Україні позики на репарації в розмірі €140 мільярдів. Це питання стоїть на порядку денному для підписання на зустрічі лідерів у Брюсселі 18 грудня.

«Для України необхідне швидке досягнення домовленості щодо Кредиту на репарації», — сказав Politico посол України в ЄС Всеволод Ченцов. «Він забезпечує передбачуване фінансування з грошових залишків іммобілізованих російських суверенних активів, гарантує стабільність з початку 2026 року і робить це без додаткових витрат для платників податків ЄС».

Будапешт постійно намагався заблокувати вкрай необхідну військову та фінансову допомогу для оборонних зусиль Києва, одночасно зміцнюючи зв’язки Угорщини з Кремлем і виступаючи проти санкцій, спрямованих на виснаження військової скарбниці президента Росії Володимира Путіна. Однак, Угорщина раніше також була зненацька захоплена мінливою риторикою президента США Дональда Трампа щодо Москви та була змушена домовитися про виняток із нових обмежень США на російську нафту.

Фон дер Ляєн з ЄС та лідери великих економік беруть участь у саміті G20 у Йоганнесбурзі в суботу, де «на полях саміту відбуваються дуже інтенсивні дипломатичні зусилля щодо мирного плану для України», — сказав другий посадовець ЄС. Президенти та прем’єр-міністри 27 країн-членів ЄС також обговорять пропозиції Білого дому в кулуарах саміту ЄС-Африканський Союз в Анголі в понеділок.

Раніше цього тижня верховний дипломат ЄС Кая Каллас різко розкритикувала американські пропозиції, попередивши, що «тиск має бути на агресора, а не на жертву. Нагородження агресії лише спровокує її посилення».

Трамп дав президенту України Володимиру Зеленському час до четверга, 27 листопада, щоб погодитися на план. «Йому доведеться його прийняти, і якщо він не прийме, тоді, знаєте, вони, мабуть, просто мають продовжувати боротися», — сказав Трамп у п’ятницю.

Зеленський, чия країна готується до чергової воєнної зими після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, заявив, що Київ переживає «один із найважчих моментів» у своїй історії і, можливо, йому доведеться обирати між «втратою своєї гідності або ризиком втрати ключового партнера».