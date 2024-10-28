Орбан їде до Грузії вітати проросійську владу з "перемогою" на виборах

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зібрався відвідати Грузію після того, як на виборах в цій країні оголосили про перемогу чинної партії влади — проросійської “Грузинської мрії”.

Візит угорського прем’єра агентству Bloomberg підтвердили в грузинському уряді.

Прессекретар прем'єр-міністра Грузії Міша Пейкрішвілі повідомив, що Орбан прибуде до Тбілісі в понеділок, 28 жовтня. При цьому він не надав додаткових деталей мети цього візиту або його порядку денного.

Згодом видання Formula навело повідомлення уряду, у якому йдеться про те, що Орбан у Тбілісі зустрінеться з грузинським прем’єром Іраклієм Кобахідзе, після чого очільники урядів двох країн зроблять спільні заяви для ЗМІ.

“Прем'єр-міністр Угорщини відвідає Тбілісі разом з урядовою делегацією, до складу якої входить міністр закордонних справ Петер Сіярто, міністр економічного розвитку Мартон Наді, міністр фінансів Міхай Варга, державний секретар Янош Мате та інші офіційні особи”, - йдеться у повідомленні.

Напередодні прем’єр-міністр Угорщини, яка наразі головує в Європейському Союзі, поспішив привітати "Грузинську мрію" з перемогою на виборах в соцмережі X ще до того, як були оголошені офіційні результати ЦВК.

При цьому ЄС досі не оприлюднив свою офіційну позицію щодо виборів, на яких міжнародні спостерігачі заявили про серйозні порушення.

Нагадаємо, чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає офіційних результатів парламентських виборів. Вона закликала прихильників опозиції виходити на мітинги увечері у понеділок, 28 жовтня.

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