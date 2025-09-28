Орбан заявив, що Євросоюз озброюється для протистояння Росії

Орбан розкритикував мілітаризацію ЄС / © Associated Press

Угорщина не згодна з тим, що, за словами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Європейський Союз поступово трансформується у «військовий проєкт», спрямований на протистояння Росії.

Про це йшлося у заяві Орбана 28 вересня, передає Hír TV.

За його словами, у Брюсселі дедалі частіше звучить відверта риторика про те, що стратегічна мета ЄС на найближчі десятиліття — перемога над Росією на сході.

«У Брюсселі відкрито кажуть: мета на десятиліття — перемогти Росію на Сході. Тобто кожен європеєць, бізнес і держава ЄС мають служити цій меті. Ми, угорці, цього не хочемо! ЄС став воєнним проєктом», — підкреслив Орбан.

Він розкритикував європейську політику озброєння та порівняв сучасний Євросоюз зі «старими імперіями», які прагнули підпорядкувати собі інші народи.

Нагадаємо, МЗС України відповів Угорщині щодо обміну українських територій. Угорщина може самостійно вирішувати, що робити зі своєю землею чи суверенітетом. Україна таких кроків не планує і порад не потребує, заявив речник Георгій Тихий.