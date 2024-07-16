Орбан закликав ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією - Bild

До розпорядження BILD потрапив лист, написаний прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який адресований голові Євроради Шарлю Мішелю.

Про це пише Bild.

У листі угорський прем'єр передав йому "коротку оцінку нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та президентом Дональдом Трампом, а також деякі пропозиції на розгляд". Лист на 1,5 сторінки А4 складається із десяти пунктів.

"Загалом можна помітити, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться в найближчому майбутньому", - пише Орбан. Він закликає:

провести переговори з Китаєм про "мирну конференцію" щодо України.

відновити дипломатичні відносини з Росією.

провести "політичний наступ" на країни Глобального Півдня, в очах яких ЄС "втратив повагу до нашої позиції щодо війни в Україні".

Крім того, Орбан розкритикував Джо Байдена.

"Чинний президент докладає величезних зусиль, щоб залишитися у передвиборних перегонах. Очевидно, він не здатний змінити поточну політику США, яка б сприяла війні, тому не можна очікувати, що він ініціює новий курс", - йдеться в повідомленні.

За словами Орбана, цього зможе досягти Дональд Трамп.

"Я можу з упевненістю сказати, що після перемоги на виборах він не чекатиме на інавгурацію, а відразу буде готовий діяти як мирний переговорник. Він має на те докладні та обґрунтовані плани. Я більш ніж переконаний, що у разі перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України, суттєво зміниться не на користь ЄС", - йдеться в листі Орбана.

Як відреагували в ЄС

Представники Європейського Союзу (ЄС) продовжують вживати заходів, щоб продемонструвати неприєднання ЄС до політичної позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни в Україні.

Зокрема, речник Комісії ЄС Ерік Мамер 15 липня заявив, що через нещодавні дії Орбана лідери ЄС, що він включаючи президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, не братимуть участі в неформальних зустрічах під керівництвом Угорщини.

Читайте також: