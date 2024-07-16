Орбан закликав ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією - Bild

Угорський прем'єр, зокрема, запропонував провести переговори з Китаєм про "мирну конференцію" щодо України.
До розпорядження BILD потрапив лист, написаний прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який адресований голові Євроради Шарлю Мішелю.
Про це пише Bild.
У листі угорський прем'єр передав йому "коротку оцінку нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та президентом Дональдом Трампом, а також деякі пропозиції на розгляд". Лист на 1,5 сторінки А4 складається із десяти пунктів.
"Загалом можна помітити, що інтенсивність військового конфлікту радикально посилиться в найближчому майбутньому", - пише Орбан. Він закликає:
- провести переговори з Китаєм про "мирну конференцію" щодо України.
- відновити дипломатичні відносини з Росією.
- провести "політичний наступ" на країни Глобального Півдня, в очах яких ЄС "втратив повагу до нашої позиції щодо війни в Україні".
Крім того, Орбан розкритикував Джо Байдена.
"Чинний президент докладає величезних зусиль, щоб залишитися у передвиборних перегонах. Очевидно, він не здатний змінити поточну політику США, яка б сприяла війні, тому не можна очікувати, що він ініціює новий курс", - йдеться в повідомленні.
За словами Орбана, цього зможе досягти Дональд Трамп.
"Я можу з упевненістю сказати, що після перемоги на виборах він не чекатиме на інавгурацію, а відразу буде готовий діяти як мирний переговорник. Він має на те докладні та обґрунтовані плани. Я більш ніж переконаний, що у разі перемоги президента Трампа фінансовий тягар між США та ЄС, коли йдеться про фінансову підтримку України, суттєво зміниться не на користь ЄС", - йдеться в листі Орбана.
Як відреагували в ЄС
Представники Європейського Союзу (ЄС) продовжують вживати заходів, щоб продемонструвати неприєднання ЄС до політичної позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни в Україні.
Зокрема, речник Комісії ЄС Ерік Мамер 15 липня заявив, що через нещодавні дії Орбана лідери ЄС, що він включаючи президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, не братимуть участі в неформальних зустрічах під керівництвом Угорщини.
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