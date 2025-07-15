Віктор Орбан / © Associated Press

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Угорщина закликає ЄС запровадити санкції проти України через смерть етнічного угорця, мобілізованого на Закарпатті.

Про це заявив угорський «друг Путіна», прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За його словами, українські лідери несуть відповідальність за смерть угорця і мають бути внесені до санкційного списку Європейського Союзу через порушення прав людини.

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«Сьогодні угорський уряд ініціював у Брюсселі негайне включення українських лідерів, відповідальних за смерть громадянина Угорщини Йожефа Шебештьєна (Йосипа Шебештеня), до списку санкцій Європейського Союзу щодо порушення прав людини», — написав Орбан у Facebook.

Вчора, 14 липня, в інтерв’ю каналу Magyar Nemzet Орбан заявив, що Європейський Союз має жорстко відреагувати на випадки «примусової мобілізації» в Україні, коли начебто «людей б’ють до смерті».

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр днями поскаржився, що нібито в Україні під час мобілізації в ТЦК загинув громадянин Угорщини. Мадяр стверджував, що чоловіка до смерті побили в ТЦК. Через це посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ.

У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували скандал. Там наголосили, що Йосип Шебештень є громадянином України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах і ВЛК визнала його придатним.

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У ЗСУ запевнили, що жодних тілесних ушкоджень під час обстеження не виявлено. Натомість судмедекспертиза встановила, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

У МЗС України звинуватили Угорщину в маніпулюванні інформацією про смерть мобілізованого.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цей скандал.