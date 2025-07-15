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Орбан закликав ЄС запровадити санкції проти лідерів України — яка причина
Орбан закликав ЄС запровадити санкції проти України через смерть мобілізованого етнічного угорця.
Угорщина закликає ЄС запровадити санкції проти України через смерть етнічного угорця, мобілізованого на Закарпатті.
Про це заявив угорський «друг Путіна», прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
За його словами, українські лідери несуть відповідальність за смерть угорця і мають бути внесені до санкційного списку Європейського Союзу через порушення прав людини.
«Сьогодні угорський уряд ініціював у Брюсселі негайне включення українських лідерів, відповідальних за смерть громадянина Угорщини Йожефа Шебештьєна (Йосипа Шебештеня), до списку санкцій Європейського Союзу щодо порушення прав людини», — написав Орбан у Facebook.
Вчора, 14 липня, в інтерв’ю каналу Magyar Nemzet Орбан заявив, що Європейський Союз має жорстко відреагувати на випадки «примусової мобілізації» в Україні, коли начебто «людей б’ють до смерті».
Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр днями поскаржився, що нібито в Україні під час мобілізації в ТЦК загинув громадянин Угорщини. Мадяр стверджував, що чоловіка до смерті побили в ТЦК. Через це посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ.
У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували скандал. Там наголосили, що Йосип Шебештень є громадянином України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах і ВЛК визнала його придатним.
У ЗСУ запевнили, що жодних тілесних ушкоджень під час обстеження не виявлено. Натомість судмедекспертиза встановила, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.
У МЗС України звинуватили Угорщину в маніпулюванні інформацією про смерть мобілізованого.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цей скандал.