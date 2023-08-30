Орбан запропонував укласти угоду із Путіним - без повернення Криму та членства в НАТО

Орбан заявив, що повернення до влади США Трампа покладе край війні в Україні.

Проросійський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, щоб країни Заходу уклали угоду із президентом РФ Володимиром Путіним, яка не буде включати повернення Криму та члентсва України в НАТО.

Таку скандальну заяву Орбан озвучив під час інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону, який відомий своєю проросійською позицією.

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"Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО", - сказав Орбан, пояснивши, що, на його думку, Україна все одно не виграє війну.

Щодо повернення Криму до складу України, то він сказав, що півострів, окупований Росією 2014 року, "малоймовірно звільнити".

Окрім того, Орбан згадав колишнього президента США Дональда Трампа, який, на переконання угорського прем'єра, зміг би повернути "мир" в Україну.

У цьому ж інтерв'ю Орбан зробив цинічну заяву, висловившись, що Україна не зможе перемогти Росію.

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