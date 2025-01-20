Орбан заявив про “наступ на Брюссель” після повернення Трампа до влади

Орбан висловив сподівання, що перемога Трампа стане каталізатором масштабних правих політичних змін у Європі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про початок “другої фази наступу”, яку він асоціює із другим президентством Дональда Трампа у США.

Про це Орбан заявив під час виступу, присвяченого підсумкам головування Угорщини в ЄС, повідомляє Reuters.

Орбан висловив сподівання, що інавгурація Трампа стане каталізатором масштабних правих політичних змін у Європі.

“Лише кілька годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі. Новий президент у США, велика фракція “патріотів” у Брюсселі, великий ентузіазм”, – заявив Орбан, згадуючи про свою політичну групу “Патріоти за Європу”, до якої входять ультраправі партії ЄС.

Він також наголосив, що нова фаза “наступу” має на меті “окупацію Брюсселя”.

Орбан давно відомий своєю критикою європейських інституцій та прагненням до посилення ролі національних урядів у ЄС. Його виступи часто викликають критику з боку лідерів Євросоюзу.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна становить серйозну економічну загрозу для Європи. Ба більше, він цинічно висловився про те, що країни не існує.