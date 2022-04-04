Орбан заявив про перемогу на виборах і назвав Зеленського своїм “опонентом”

Орбан заявив про перемогу на виборах і назвав Зеленського своїм “опонентом”

Такий результат дозволяє проросійському політикові четвертий термін поспіль очолити уряд Угорщини.

Авторитарний лідер Угорщини і давній союзник Росії Віктор Орбан оголосив про перемогу своєї партії на парламентських виборах в країні та назвав президента України Володимира Зеленського одним із “опонентів”, яких йому довелося подолати під час кампанії.

Як повідомляє CNN з посиланням на національну виборчу раду Угорщини, партія Орбана “Фідес” лідирує після 71% підрахованих голосів.

Такий результат дозволяє проросійському політикові четвертий термін поспіль очолити уряд Угорщини.

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Через вторгнення Росії до України під час виборчої кампанії під пильною увагою перебувало тривале спілкування Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним.

Угорщина в значній мірі залежить від російської енергії, і Орбан ухилявся від можливостей засудити напад Путіна на сусідню державу, ускладнюючи зусилля ЄС виступити проти нього єдиним фронтом.

У своїй промові ввечері в неділю, 3 квітня, оголошуючи свою партію переможницею виборів, Віктор Орбан наголосив на тривалу напруженість його уряду з лідерами ЄС.

"Ми будемо пам'ятати цю перемогу до кінця життя, тому що нам довелося боротися з величезною кількістю опонентів", - сказав Орбан, називаючи своїх політичних противників, серед яких - угорські ліві, "бюрократи" у Брюсселі, міжнародні ЗМІ та “український президент також”. “У нас ніколи не було стільки опонентів одночасно”, - наголосив Орбан.

В Угорщині на виборах перемагає проросійський прем'єр

Нагадаємо, за виборами в Угорщині стежить увесь світ, адже від того, яка партія прийде до влади, залежатиме, чи лишиться Угорщина дружньою до Росії чи переорієнтується на Захід.

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