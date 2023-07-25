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Орбан заявив про територіальні претензії до двох країн ЄС та нарвався на жорстку відповідь

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Марія БойкоМарія Бойко
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Орбан заявив про територіальні претензії до двох країн ЄС та нарвався на жорстку відповідь

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: Associated Press

Словаччина та Румунія викликали послів Угорщини для пояснень заяв Орбана.

Скандальний угорський прем'єр-міністр та друг диктатора Путіна Віктор Орбан засумнівався у територіальній цілісності Словаччини та Румунії. Ці держави різко відреагували на заяви угорського політика. 

Про це пише польське видання wprost.pl

Віктор Орбан був присутній на 32-й літній школі угорців, яка була організована в місті Беїле Тушнад, що в румунській Трансільванії.

Там Орбан зустрівся з лідерами угорських політичних партій з сусідніх з Угорщиною країн і виступив з промовою. Бурю обурення викликала його заява про Словаччину, яку він назвав "відокремленою" територією від Угорщини. Крім того, Орбан поставив під сумнів територіальну цілісність Румунії у питанні Секлерщизни.

Слова угорського прем'єра викликали різку реакцію з боку МЗС Словаччини. У понеділок до міністерства був викликаний посол Угорщини в Братиславі. 

"Чехословаччина (а потім Словаччина) або Угорщина є тими самими державами-правонаступницями Австро-Угорщини. Таким чином, нічого не могло бути відокремлено від сьогоднішньої Угорщини. Просування таких наративів будь-ким безглуздо суперечить добросусідським відносинам і стабільності в нашому регіоні" - зазначає міністерство закордонних справ Словаччини.

У відомстві також наголошують, що ставити під сумнів територіальну цілісність чи суверенітет Словаччини є "абсолютно неприйнятним".

Аналогічний крок зробило і МЗС Румунії, яке також викликало угорського посла.

Нагадаємо, Румунія письмово заборонила Орбану робити скандальні заяви під час перебування у країні.

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Дата публікації
Перегляди
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