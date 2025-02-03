Орбан заявив, що Україна може стати "Афганістаном Євросоюзу"

Орбан вважає, що "від самого початку було зрозуміло, що українська перемога неможлива".

Скандальний премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що якщо Україна відмовиться від переговорів з РФ, то може стати "Афганістаном Європейського Союзу".

Про це він сказав в інтерв’ю швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung.

"Ми не в моральному стані приймати рішення за країну, яка зазнає нападу. Але було помилкою дозволити йому повірити, що ми будемо на її боці до перемоги. Це не так", – каже угорський прем'єр.

На думку Орбана, на початку повномасштабного вторгнення досягти припинення вогню було простіше.

"А тим часом стільки українців загинуло, захищаючи свою країну. Тож за що вони загинули? Це серйозна моральна дилема – на щастя, не моя. А людей, які підтримували цю божевільну стратегію війни", – цинічно зазначив він.

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Орбан заперечує тезу, що Захід не надав Україні достатньо зброї. Він запевняє, що жодної зброї було б недостатньо.

"Захід може виграти цю війну, тільки якщо відправить в Україну своїх солдатів. А ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів. Ось чому зараз потрібен Трамп", – зазначив угорський прем'єр.

На його думку, Трампу потрібно сісти з Росією та Україною і сказати: "Хлопці, давайте припинимо вогонь. Це єдиний шлях".

"Ніхто не знає, що відбувається в голові Путіна. Немає сенсу міркувати про це. Але зараз нам потрібна дипломатія. Європейці вважають моральним не вести переговори. Це абсурд! Ось що треба робити на війні! Інакше воно продовжуватиметься до знищення, і Україна стане Афганістаном Європейського Союзу", – підсумував Орбан.

Раніше Віктор Орбан назвав помилкою те, що в лютому 2022 року Захід почав допомагати Україні.

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