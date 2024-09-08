Орбан заявив, що його миротворча місія ще не закінчена: що це означає

Орбан каже, що деякі ініціативи можна буде побачиити вже у вересні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, що продовжує роботу над так званою миротворчою місією, в межах якої намагається "запобігти ескалації" повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише "Європейська правда".

За словами Орбана, він направив лідерам ЄС свій "мирний план", який пізніше опублікував через витоки у ЗМІ.

"Я написав, що якщо б ми зробили певні речі на початку липня, то могли б запобігти ескалації цього конфлікту в наступні наступні два-три місяці. Зараз, якщо порівняти ситуацію на початку липня з нинішньою, на початку вересня, то все набагато гірше, ніж було тоді", – вважає він.

Утім, Орбан заявляє, що його миротворча місія ще не закінчена.

"Я працював над нею все літо, ми працюємо на міжнародному рівні. З'являться нові переконливі ініціативи, деякі з них можна буде побачити вже у вересні. Потрібно працювати над цим", – запевнив Орбан без жодних подробиць.

Тим часом голова апарату премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гуяш закликав припинити вогонь, коментуючи операцію ЗСУ у Курській області.

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