Орбан знов згадав про Україну: "наші гроші відправляються на безнадійну війну"

Орбан звинуватив Брюссель у тому, що гроші ЄС направляють в Україну "на безнадійну війну".

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив чиновників Євросоюзу у нібито руйнуванні Європи.

Про це він написав у соцмережі Х.

Критикуючи ЄС, Орбан не забув пригадати і Україну, дорікнувши за допомогу.

"Брюссельські бюрократи знищили Європу. Через Брюссель європейська економіка повільно тоне. Через Брюссель наші гроші направляють в Україну, на безнадійну війну. Через Брюссель Європу заполонили мігранти. Брюссель відкрив ворота, відкрив кордони для вторгнення мігрантів. Джордж Сорос оголосив: щороку в Європу потрібно пропускати мільйон мігрантів. Привіт, за останні дев’ять років до Європи прибуло дев’ять мільйонів мігрантів", – каже угорський прем'єр.

Орбан вважає, що триває вторгнення мігрантів до Європи. "Обмін населенням – це не теорія змови, а сама практика", – сказав він.

Раніше Віктор Орбан відповів, чи може Росія напасти на Угорщину.

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