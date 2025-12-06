Орбан знову говорить про війну в Європі та тягне руку до Москви: подробиці

Віктор Орбан / © Associated Press

Угорський прем’єр Віктор Орбан, який постійно блокує надання Україні допомоги з боку Європейського Союзу, виступив з новою скандальною заявою.

Про це пише Nepszava.

Під час спілкування зі своїми прихильниками у місті Кечкемет, Орбан висловив думку, що в тому, що ЄС готується захищатися в разі імовірного нападу з боку Російської Федерації, винна сама Європа, а не навпаки.

«Це війна, в яку вони можуть нас втягнути. Ця війна вже не за горами, не лише фізично, а й політично. Лідери Європейського Союзу вирішили, що Європа йде на війну», — заявив угорський прем’єр.

Він додав, що, за його даними, існує документ про те, що до 2030 року Європа має бути готова до війни.

Орбан вважає, що лідери ЄС вже перейшли до «управління війною», реалізувавши «чотири фази підготовки за підручниками».

Політик також повторив російську пропагандистську тезу про «єдиний народ» українців та росіян. Окрім цього, він подякував Дональду Трампу за позицію щодо війни та представив його як людину, що «хоче миру».

При цьому, угорський прем’єр запевнив, що якщо така війна дійсно розпочнеться, його країна «залишиться осторонь». Для цього він закликав своїх прихильників голосувати за його політсилу «Фідес» на парламентських виборах у квітні 2026 року, використовуючи тему війни у передвиборчій кампанії.

Нагадаємо, восени у Румунії відбулися навчання НАТО Steadfast Dart 2025, які продемонстрували підготовку Європи до можливого конфлікту з Росією на тлі скорочення військової присутності США. Європейські сили вперше розгорталися майже без американського командування, тоді як контингент США в регіоні вже зменшено.

Попри оптимістичні заяви, експерти попереджають: Європа все ще залежить від США у ППО, розвідці та високоточних ударах. У разі атаки підкріплення прибуватимуть тижнями, а країни фронтової лінії, зокрема Румунія, муситимуть певний час стримувати агресора самі.