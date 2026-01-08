ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
2 хв

Орбан знову проти допомоги Україні: чим цього разу він залякує угорців

Орбан намагається налаштувати населення проти допомоги Україні, лякаючи втратою пенсій та підвищенням податків.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив гучну заяву щодо наслідків фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу. За словами політика, виділення коштів Києву нібито призведе до суттєвого урізання соціальних стандартів для самих угорців, зокрема пенсіонерів та родин з дітьми.

Про це очільник угорського уряду написав у своїх соціальних мережах.

Орбан оперує цифрою у 800 мільярдів доларів — саме стільки, за його твердженням, український уряд хоче отримати від Брюсселя на наступне десятиліття.

Угорський прем’єр вдався до маніпулятивного порівняння, зазначивши, що цієї суми вистачило б на виплату всіх пенсій в Угорщині протягом 40 років.

«Ми слухали звіт Яноша Боки про те, як брюссельці розподілятимуть ці 800 млрд доларів і що вони використовуватимуть для їх покриття. Результат абсолютно жахливий», — сказав Орбан.

Угорський лідер стверджує, що реалізація планів Євросоюзу щодо підтримки України відбуватиметься безпосередньо коштом добробуту громадян країн-членів ЄС, і Угорщини зокрема.

Серед загроз, які Орбан озвучив для своєї внутрішньої аудиторії: скасування 13-ї та 14-ї пенсії, ліквідація сімейних виплат, а також, запровадження прогресивного податку на прибуток для угорських платників.

«Все це для того, щоб було чим оплачувати українські комунальні послуги», — резюмував політик.

Нагадаємо, раніше Орбан натякнув на війну в Європі вже 2026 року. За його словами, 1945-го, після закінчення Другої світової, ядерна зброя «тримала народи континенту від війни». Втім зараз, каже він, формується «цілком новий світ».

Дата публікації
Кількість переглядів
289
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie