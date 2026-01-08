Орбан знову проти допомоги Україні: чим цього разу він залякує угорців

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив гучну заяву щодо наслідків фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу. За словами політика, виділення коштів Києву нібито призведе до суттєвого урізання соціальних стандартів для самих угорців, зокрема пенсіонерів та родин з дітьми.

Про це очільник угорського уряду написав у своїх соціальних мережах.

Орбан оперує цифрою у 800 мільярдів доларів — саме стільки, за його твердженням, український уряд хоче отримати від Брюсселя на наступне десятиліття.

Угорський прем’єр вдався до маніпулятивного порівняння, зазначивши, що цієї суми вистачило б на виплату всіх пенсій в Угорщині протягом 40 років.

«Ми слухали звіт Яноша Боки про те, як брюссельці розподілятимуть ці 800 млрд доларів і що вони використовуватимуть для їх покриття. Результат абсолютно жахливий», — сказав Орбан.

Угорський лідер стверджує, що реалізація планів Євросоюзу щодо підтримки України відбуватиметься безпосередньо коштом добробуту громадян країн-членів ЄС, і Угорщини зокрема.

Серед загроз, які Орбан озвучив для своєї внутрішньої аудиторії: скасування 13-ї та 14-ї пенсії, ліквідація сімейних виплат, а також, запровадження прогресивного податку на прибуток для угорських платників.

«Все це для того, щоб було чим оплачувати українські комунальні послуги», — резюмував політик.

Нагадаємо, раніше Орбан натякнув на війну в Європі вже 2026 року. За його словами, 1945-го, після закінчення Другої світової, ядерна зброя «тримала народи континенту від війни». Втім зараз, каже він, формується «цілком новий світ».