Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову спровокував міжнародний скандал, прямо заявивши про відсутність суверенітету в України.

Очільника угорського уряду цитує hvg.

Коментуючи порушення повітряного простору, про яке раніше повідомив президент Володимир Зеленський (запідозривши спостереження за оборонною промисловістю), Орбан повністю мінімізував інцидент. Він цинічно відкинув занепокоєння, заявивши, що проліт «двох-трьох-чотирьох угорських дронів» на кілька метрів — це «не проблема», оскільки із заходу «ніхто атакувати не збирається».

Крім того, Орбан висловив сумнів, що угорські дрони могли б відстежувати щось важливе для росіян на Закарпатті, «якщо фронт не там», і порадив українському президенту більше турбуватися про східний напрямок.

Принизлива теза про залежність

Далі угорський прем’єр висловив принизливу тезу про українську державність. За його словами, Київ не має підстав поводитися як незалежна держава, оскільки повністю залежить від фінансової допомоги Заходу.

«Україна не є незалежною суверенною державою, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби суверенна. Якщо Захід вирішить завтра не дати жодного форинта, Україна закриється. Не цим потрібно займатися», — цинічно проголосив він.

Орбан повторив, що через втрату значної частини території суверенітет України «закінчився». Водночас прем’єр запевнив, що вони із Зеленським «не вороги один одному».

Варто нагадати, що раніше угорські чиновники вже відхрещувалися від будь-якої причетності до запуску дронів, звинувативши Зеленського у поширенні неправдивої інформації.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Орбан також виступив проти воєнного курсу ЄС. Він вважає, що стратегічна мета ЄС — перемогти РФ, але Будапешт проти такого курсу.

Раніше Віктор Орбан заявив, що Угорщина є членом НАТО та ЄС, організацій, «без підтримки яких Україна не витримала б російську навалу».