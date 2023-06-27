Орбан знову втрапив у скандал: "Україна більше не є суверенною державою"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан говорить наративи пропаганди Кремля. Він заявив, що "Україна більше не є суверенною державою", бо нібито залежить від США та Заходу.

Таку думку він висловив під час інтерв'ю для німецького видання Bild.

"Але справді важливо те, що хочуть робити американці. Україна більше не є суверенною державою. У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми їх підтримуємо на Заході. Тож якщо американці вирішать, що хочуть миру, мир буде", – сказав угорський прем’єр.

Окрім того, він звинуватив США у розпалюванні війни, бо Америка виділяє кошти та передає Україні військову техніку. Орбан цинічно заявив, якби в українців не було б зброї, вони б сіли за стіл переговорів із Росією.

"Ми хочемо бути в мирі з хлопцями. Тому ми нікому не даємо грошей і зброї, в тому числі українцям, ми просто хочемо домовлятися і створювати мир і перемир'я. Отже, це в руках американців", - сказав він, додавши:Я був відданий миру з самого початку. Тож якби переговори були з самого початку, то не було б стільки смертей і країна не була б зруйнована".

Проросійські заяви Орбана

У цьому ж інтерв'ю проросійкий прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що не вважає президента Росії Володимира Путіна, який розпалив і веде криваву війну в Україні, воєнним злочинцем.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини виступив за припинення вогню і мирні переговори між Україною та Росією до початку українського контрнаступу. Він мотивує це тим, що сторона, яка атакує, зазнає втричі більших втрат, ніж той, хто обороняється.

Також Орбан заявляв, що, на його думку, Україна не здатна виграти війну, яку проти неї розв'язала Москва. За його слів, війну можна зупинити лише тоді, коли "Росія укладе угоду зі США". Цю ж тезу він повторив у інтерв'ю, яке вийшло 27 червня у Bild.

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