Орбан знову вимагає від Зеленського відновити транзит нафти: до чого тут Іран

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову вимагає від України відновити постачання російської нафти. Він аргументує це тим, що через масштабні військові дії на Близькому Сході та удари по Ірану енергетична безпека його країни опинилася під серйозною загрозою.

Про це очільник угорського уряду написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Зростання значущості нафтопроводу

На тлі останніх новин про американо-ізраїльську атаку на Іран та пов’язані з цим ризики для глобального енергетичного ринку, Будапешт знову підняв питання транзиту російської сировини. Угорський прем’єр переконаний, що в нинішніх нестабільних умовах безперебійне постачання палива є критично важливим для його держави.

«Війна за участю Ірану подвоїла значення нафтопроводу Дружба. Я знову закликаю президента Зеленського негайно відновити постачання нафти до Угорщини!», — емоційно наголосив Віктор Орбан.

Передісторія нафтового конфлікту

Варто зазначити, що суперечка щодо транзиту енергоносіїв між Києвом та Будапештом триває вже не перший місяць. Раніше Угорщина разом зі Словаччиною ініціювали створення спеціальної слідчої комісії для з’ясування причин зупинки трубопроводу, відкрито звинувачуючи українську владу в політичному тиску та блокуванні потоків.

Українська сторона своєю чергою неодноразово наголошувала, що перебої в роботі інфраструктури пов’язані з наслідками російських атак. Попри це, угорський уряд продовжує використовувати енергетичне питання як один із головних важелів впливу на дипломатичній арені, регулярно звертаючись до керівництва України зі схожими вимогами.