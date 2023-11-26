Орбан знову заявив, що Росія не програє війну, а Путін залишиться при владі

Рішення підтримати Україну після повномасштабного вторгнення РФ він назвав "стратегічно помилковим".

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що Україна не зможе перемогти у війні з Росію.

Відео виступу Орбана опублікував у соцмережі X (Twitter) преспредставник уряду Угорщини Золтан Ковач.

"Очевидно, що на передовій українці не переможуть. На полі бою немає рішення. Росіяни не програють. Політичних змін у Москві не буде. Це реальність", – вважає угорський "друг Путіна", натякаючи на те, що кремлівський диктатор залишиться при владі.

На думку Орбана, Захід після окупації Криму Росією (яку він назвав "кримською кризою") ухвалив "стратегічно правильне" рішення, пішовши на шлях заморожування війни на Донбасі.

Рішення підтримати Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ він назвав "стратегічно помилковим".

Віктор Орбан відомий своїми проросійськими настроями. Нерідко його називають "другом Путіна".

Нагадаємо, що 17 жовтня у Пекіні Орбан та російський диктатор Володимир Путін провели незаплановану зустріч. Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни ЄС.

На зустрічі з диктатором Путіним Орбан використав термін "військова операція" — так само, це роблять росіяни.

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