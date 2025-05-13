Орбан знову звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини

Угорський премʼєр Віктор Орбан / © Associated Press

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Премʼєр Угорщини Віктор Орбан укотре звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини та у співпраці з опозиційною партією «Тиса».

Про це він заявив за підсумками засідання Ради оборони Угорщини 13 травня, повідомляє «Європейська правда».

На думку Орбана, Україна ініціювала скоординовану кампанію з «очорнення» Угорщини.

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«Щоби підірвати нашу ініціативу з проведення опитування про членство (України. — Ред.) в ЄС», — вважає угорський премʼєр.

У Орбана повʼязали викриття своїх шпигунів в Україні з підтримкою угорської опозиції.

Він також додав, що Київ нібито «відновив свої контакти в Угорщині для здійснення цієї кампанії та розпочав атаку проти Сил оборони Угорщини за допомогою угорського політика».

«Таким чином угорська опозиційна партія взяла активну участь у спецоперації української спецслужби. Такого не було на нашій памʼяті», — каже Орбан.

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Водночас він пообіцяв, що Угорщина завершить своє опитування про євроінтеграцію України, бо «ані Брюссель, ані Київ не можуть вирішувати замість угорського народу».

Про яке опитування в Угорщині йдеться

Угорщина запустила загальнонаціональне опитування щодо членства України в ЄС.

Уряд розпочав розсилання бюлетенів для «національної консультації» щодо перспективи членства України в Євросоюзі, водночас закликаючи громадян виступити проти цього кроку.

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