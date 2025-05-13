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Орбан знову звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини
Угорський премʼєр вважає, що СБУ хоче зірвати його опитування про вступ України до ЄС.
Премʼєр Угорщини Віктор Орбан укотре звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини та у співпраці з опозиційною партією «Тиса».
Про це він заявив за підсумками засідання Ради оборони Угорщини 13 травня, повідомляє «Європейська правда».
На думку Орбана, Україна ініціювала скоординовану кампанію з «очорнення» Угорщини.
«Щоби підірвати нашу ініціативу з проведення опитування про членство (України. — Ред.) в ЄС», — вважає угорський премʼєр.
У Орбана повʼязали викриття своїх шпигунів в Україні з підтримкою угорської опозиції.
Він також додав, що Київ нібито «відновив свої контакти в Угорщині для здійснення цієї кампанії та розпочав атаку проти Сил оборони Угорщини за допомогою угорського політика».
«Таким чином угорська опозиційна партія взяла активну участь у спецоперації української спецслужби. Такого не було на нашій памʼяті», — каже Орбан.
Водночас він пообіцяв, що Угорщина завершить своє опитування про євроінтеграцію України, бо «ані Брюссель, ані Київ не можуть вирішувати замість угорського народу».
Про яке опитування в Угорщині йдеться
Угорщина запустила загальнонаціональне опитування щодо членства України в ЄС.
Уряд розпочав розсилання бюлетенів для «національної консультації» щодо перспективи членства України в Євросоюзі, водночас закликаючи громадян виступити проти цього кроку.
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