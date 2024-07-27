Орбан зробив нову скандальну заяву про вступ України в НАТО та ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не стане членом НАТО чи ЄС, тому що "у нас, європейців, не вистачить грошей".

Така заява від угорського політика пролунала під час його виступу на літньому таборі Тушваньош у Румунії, передає HVG.hu

На думку Орбана, в України немає європейського майбутнього, натомість наша держава повернеться до ролі буферної держави, з гарантіями, які будуть закріплені США та Росією.

При цьому він зробив комплімент Україні, назвавши її сильною державою, яка "успішно і з безпрецедентною силою" протистоїть Росії, і навіть відзначив прагнення України стати "новим східним кордоном Заходу".

"Досі вони [українці] бачили себе як зону зіткнення... Тепер же відкрилася перспектива приналежності до Заходу, це стало новою місією, яку вони самі собі поставили, вони хочуть бути новим східним кордоном Заходу", – заявив Орбан.

Прем’єр Угорщини, яка головуватиме пів року в Раді ЄС, також зазначив, що від Євросоюзу як політичного проєкту потрібно відмовитися, а натомість зміцнювати його як економічний проєкт.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував змінити політику Євросоюзу щодо війни в Україні, зокрема відновити дипломатичні стосунки з Росією.

Нові заяви Орбана, щодо перемовин про мир

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