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Орбан зробив різку заяву про приймання мігрантів Угорщиною

Орбан зробив різку заяву про приймання мігрантів Угорщиною

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. / Фото: Associated Press

Будапешт заявив, що міграція пов'язана із загрозами терору.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан різко висловився проти приймання мігрантів його країною. Мовляв, Будапешт не допустить такого розвитку подій - як в інших країнах ЄС

Про це повідомляє сербська газета "Політика".

"Угорщина ні за які гроші не дозволить мігрантам в'їжджати на її територію", - заявив Орбан.

Крім того, він зауважує, що міграція пов'язана із загрозами терору, злочинністю і появою так званих паралельних суспільств. Орбан наголошує, що ЄС не може "шантажувати" Угорщину з проблеми міграції, оскільки ця проблема важливіша за гроші.

До слова, наприкінці грудня Будапешт виступив категорично проти угоди щодо реформи системи міграції та надання притулку в ЄС. Очільник угорського МЗС Петер Сіярто заявив. що його країна "найрішучішим чином відкидає цей пакт про міграцію".

"Ми не пустимо нікого проти нашої волі. Ніхто з Брюсселя або звідки-небудь ще не може нам говорити, кого ми можемо пускати", - зауважив політик. 

Як повідомлялося, Європарламент взявся за покарання Угорщини. Євродепутати засудили "навмисні, постійні й систематичні зусилля угорського уряду з підриву основоположних цінностей ЄС".

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