Світ
718
2 хв

Орбан зробив заяву щодо можливого нападу Росії на Євросоюз

Угорський прем’єр-міністр вважає, що поразка Росії у війні проти України може мати негативні наслідки.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Євросоюз і НАТО не повинні боятися нападу Росії. За його словами, держава-агресорка для цього недостатньо сильна.

Таку заяву угорський прем’єр зробив у подкасті MD meets глави німецького медіаконцерну Axel Springer Матіаса Депфнера, передає Deutsche Welle.

«Я вважаю сміховинним говорити, що Росія нападе на ЄС або на НАТО, — просто тому, що вона недостатньо сильна. Ми набагато сильніші», — сказав Орбан.

За його словами, загальний військовий потенціал усіх 27 держав ЄС перевершує російський, а кількість населення в Євросоюзі перевищує 400 млн, тоді як у Росії — близько 140 млн.

«Вже понад три роки росіяни не можуть повністю зайняти Україну», — навів приклад слабкості Росії угорський прем’єр.

При цьому Орбан вважає, що поразка Росії у війні проти України може мати негативні наслідки, оскільки держава-агресорка є ядерною державою.

«Якщо ядерна держава програє війну, яка ведеться без застосування ядерної зброї, я абсолютно впевнений (…), що в такому разі виникає ризик застосування ядерної зброї», — заявив він.

Прем’єр-міністр Угорщини вкотре заявив, що тільки його країна в Євросоюзі виступає за встановлення миру в Україні, а всі інші, включно із Німеччиною, підтримують війну.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан заявив, що для завершення російсько-української війни необхідно, щоб інші великі держави примусили Москву та Київ до мирних переговорів.

