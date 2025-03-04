Орбан зустрінеться з Макроном у Парижі: що означає ця зустріч для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу проведе переговори в Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як повідомляє Telex, зустріч відбудеться на запрошення Макрона, а головною темою стане російсько-українська війна.

Переговори відбуваються на тлі напруженої дипломатичної активності європейських лідерів. У неділю представники 18 країн, зокрема президент Франції та прем’єр-міністр Великої Британії, зібралися в Лондоні для обговорення безпекових питань ЄС. Це стало продовженням подій після невдалої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Вашингтоні, що завершилася публічною суперечкою.

Орбан не брав участі в саміті в Лондоні та пізніше заявив, що там було ухвалено рішення "продовжувати війну в Україні".

Нагадаємо, Європейський Союз тимчасово заморозив новий пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро через опір Угорщини.