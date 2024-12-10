Орбан зустрівся у Флориді з Трампом: хто ще там був (фото)

Лідери зустрілися в Мар-а-Лаго - маєтку Трампа на півдні Флориди.

У Флориді 9 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом, бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки, конгресменом Майком Волтцом.

Орбан написав у соцмережі Х.

"USA Today. Майбутнє почалося! Полудень у Мар-а-Лаго", - йдеться у повідомленні.

Під постом Орбана Ілон Маск написав, що була цікава дискусія.

Орбан зустрівся з Маском Фото: x.com/PM_ViktorOrban

Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС переглянути допомогу для України. Також Орбан заявив, що перші кроки у виробленні нової стратегії можуть зробити вже цього четверга на неформальному саміті Європейського союзу у Будапешті.

Читайте також: