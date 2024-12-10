Орбан зустрівся у Флориді з Трампом: хто ще там був (фото)

Лідери зустрілися в Мар-а-Лаго - маєтку Трампа на півдні Флориди.
У Флориді 9 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом, бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки, конгресменом Майком Волтцом.
Орбан написав у соцмережі Х.
"USA Today. Майбутнє почалося! Полудень у Мар-а-Лаго", - йдеться у повідомленні.
Під постом Орбана Ілон Маск написав, що була цікава дискусія.
Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС переглянути допомогу для України. Також Орбан заявив, що перші кроки у виробленні нової стратегії можуть зробити вже цього четверга на неформальному саміті Європейського союзу у Будапешті.
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