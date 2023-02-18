Орбан звинуватив Німеччину в очоленні “табору війни” в Україні та натякнув на “старі карти”

Угорський прем'єр дорікнув Німеччині тим, що танки "Леопард" мають прокотитися через українську територію на схід, до російського кордону.

У суботу, 18 лютого, виступаючи під час щорічного звернення до нації в Будапешті прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Євросоюз у затягуванні війни в Україні, а Німеччину в тому, що вона очолює "табір війни". Угорський прем’єр заявив, що має намір підтримувати відносини з Росією.

Про це повідомляє видання iDnes.

"Коли Росія напала, Захід не ізолював конфлікт, а підняв його на загальноєвропейський рівень. Війна в Україні – це не конфлікт між арміями добра і зла, а між двома слов’янськими країнами, які воюють між собою. Це їхня війна, а не наша", – висловив свою позицію очільник угорського уряду, який продовжує підтримувати дружні стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним.

Віктор Орбан визнав, що Угорщина ізольована в західних альянсах через свою політику щодо Росії. За його словами, в "таборі миру" залишаються дві держави: Угорщина і Ватикан. За його словами, відповідальність за це несе Німеччина, оскільки після зміни ставлення уряду цієї країни до Росії інші країни також пішли до "табору війни", який очолив Берлін.

"Спочатку німці не постачали зброї, лише шоломи. Але зараз німецькі танки "Леопард" мають прокотитися через українську територію на схід, до російського кордону. Можливо, є навіть старі карти", - сказав прем'єр, натякнувши на напад нацистської Німеччини на тодішній Радянський Союз.

Як відомо, Угорщина, на відміну від більшості інших членів Євросоюзу та НАТО, відмовляється постачати Україні зброю і навіть не дозволяє її транспортувати через територію країни. Уряд цієї країни також не бажає підтримувати антиросійські санкції.

Орбана критики звинувачують в авторитарному стилі правління.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно видав чергову цинічну заяву щодо України. Говорячи тост на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва, політик сказав, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, а не з Україною.

Читайте також: