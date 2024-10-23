Орбан звинуватив ЄС у спробі “повалити” його уряд в Угорщині

Чинний прем’єр Угорщини стурбований тим, що опозиційна партія його конкурента Петера Мадьяра набирає більше прихильників і скорочує відрив із партією влади.

У середу, 23 жовтня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на мітингу в Будапешті звинуватив виконавчу владу Європейського Союзу в спробі повалити його кабінет і нав’язати Угорщині “маріонетковий уряд”. Ця заява пролунала на тлі збільшення прихильників партії “Тиса”, яку очолює лідер опозиції Петер Мадьяр.

Про це повідомляє Reuters.

Угорський прем’єр заявив, що його “суверенна політика” щодо війни в Україні та міграції неприйнятна для Брюсселя.

“Ми знаємо, що вони хочуть змусити нас йти на війну [в Україні], що вони хочуть нав’язати нам своїх мігрантів... і віддати наших дітей гендерним активістам”, - звинувачував урядовців Євросоюзу у виступі перед своїми прихильниками Орбан.

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Чинний прем’єр Угорщини, який віддавна конфліктує із Брюсселем та висловлює прихильність до держави-агресорки, вважає, що ЄС прагне нав’язати угорцям нову партію, яка сформує “маріонетковий уряд”.

Незадовго до виступу Орбана нове опитування показало, що поміркована правоцентристська партія “Тиса” серед частини виборців має більше прихильників, ніж ультраправа, антимігрантська партія “Фідес”, яку очолює прем’єр-міністр.

Очільник партії “Тиса” Петер Мадьяр увірвався в угорську політику на початку цього року, перед червневими виборами до Європейського парламенту, скориставшись невдоволенням населення іншими опозиційними партіями, які виявилися розділеними та неефективними у протистоянні “Фідес”.

Наступні національні вибори в Угорщині мають відбутися на початку 2026 року.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що стурбований Планом перемоги Володимира Зеленського і закликав європейських лідерів до перемовин з РФ.

Орбан погрожує Євросоюзу завезти нелегальних мігрантів у центр Брюсселя!

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