Орбана не запросили на урочистості з нагоди головування Польщі в Євросоюзі

Небажаним гостем на урочистій церемонії у Варшаві оголосили також посла Угорщини.

На офіційну церемонію відкриття головування Польщі в Євросоюзі, яке відбудеться в Національній опері у Варшаві, не запрошено прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Хоча саме ця країна завершила своє піврічне головування в Раді ЄС і передає справи польському уряду.

Про це повідомила заступниця міністра з питань ЄС в уряді Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька в ефірі TVP Info.

“Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який останні півроку очолював головування [в Раді ЄС], не буде присутнім на заході в столиці. Цього разу ми не запрошували Орбана, його не буде у Варшаві”, – сказала вона.

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Небажаним гостем на урочистостях оголосили також посла Угорщини у Варшаві, але можливо, що на заході з’явиться хтось із дипломатів нижчого рангу.

За словами Собковяк-Чарнецької, Угорщина опинилася “на маргінесі” європейської політики. Вона нагадала, що лише в цій країні ЄС діє процедура контролю за дотриманням верховенства права. Вона також згадала грудневу заяву Орбана на саміті в Брюсселі проти розширення санкцій щодо Росії.

При цьому представниця польського уряду зауважила, що напруга між Варшавою та Будапештом не ускладнить головування Польщі в ЄС.

“Це дві різні сфери. Одна – політична – в ній ми даємо чіткий дипломатичний сигнал, що ці відносини погані. Друга – технічна сфера – кожне головування бере на себе незавершені документи попереднього. Ми взяли список із 150 питань, які не виконали Угорщина, і будемо над ним працювати” , – пояснила вона.

Нагадаємо, Угорщина втратила право на фінансову допомогу від Європейського Союзу на суму приблизно один мільярд євро за порушення принципів верховенства права, оскільки не здійснила необхідні реформи до кінця 2024 року.

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