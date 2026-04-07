Орбана "переграли": в ЄС розповіли, як Україна отримає гроші в обхід блокади Угорщини

Попри можливу затримку кредиту, Україна не залишиться без підтримки ЄС / © Associated Press

Європейська комісія забезпечить Україні доступ до фінансової підтримки, навіть якщо процедура остаточного затвердження кредиту ЄС затягнеться.

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

За його словами, йдеться про масштабний кредит у розмірі 90 млрд євро, який, за його переконанням, буде ухвалений.

«Я хочу, щоб цей кредит у 90 млрд євро був остаточно затверджений, і я переконаний, що це станеться. Питання не в тому, чи це станеться, а коли», — наголосив Барро.

Міністр не виключив, що процес може прискоритися залежно від політичної ситуації, зокрема результатів виборів в Угорщині. Водночас він підкреслив: навіть у разі затримки Україна не залишиться без фінансування.

«Незалежно від результату, я знаю, що Європейська комісія зробить усе необхідне, щоб, якщо до кінця квітня процедура не буде завершена, Україна мала доступ до необхідних коштів», — пояснив він.

Підтримка України — це безпека самого Євросоюзу

Барро також наголосив, що підтримка України з боку Європи триватиме, адже війна має безпосередній вплив на безпеку самого ЄС.

«Сьогодні на фронті вирішується і наша безпека», — зазначив французький дипломат.

Він додав, що українські сили стримують наступ російських військ і демонструють позитивну динаміку на полі бою. За його словами, від початку року Україна відвойовує більше територій, ніж Росія захоплює.

Водночас, як підкреслив міністр, Росія намагається компенсувати військові невдачі ударами по тилових містах, житлових кварталах та енергетичній інфраструктурі, зокрема під час святкових днів.

Наразі Єврокомісія завершує оцінку фінансової стратегії України та готує рішення щодо механізму виплат на 2026 рік.

Як відомо, рішення про виділення 90 млрд євро допомоги Україні на 2026-2027 роки ухвалили на саміті ЄС 2025-го.

Першу виплату за безвідсотковим кредитом ЄС на 90 млрд євро Україна мала отримати вже на початку квітня.

Тим часом провал голосування за закони для МВФ загострив кризу в Раді, заявив голова податкового комітету Данило Гетманцев.