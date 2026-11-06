Орбана підозрюють у співпраці з комуністичними спецслужбами та написанні доносів

Віктор Орбан / © Associated Press

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Колишній премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан у молоді роки, ймовірно, передавав спецслужбам комуністичного режиму інформацію про товаришів по службі. Оригінали цих звітів, за наявними припущеннями, можуть зберігатися в Москві.

Про це повідомляється у розслідуванні угорського журналіста Саболча Пані.

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Саболч посилається на свідчення колишнього-прем’єр-міністра Угорщини Міклоша Нємета, який очолював уряд у 1988–1990 роках.

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Нємет розповів, що в березні 1990-го, незадовго до перших вільних парламентських виборів, тодішній міністр оборони Ференц Карпаті показав йому три оригінальні агентурні донесення, написані від руки й підписані нібито Орбаном.

За даними Нємета, у документах ішлося про товаришів Орбана по строковій військовій службі в місті Залаегерсег. Зокрема, там були відомості про їхню поведінку, політичні та релігійні погляди, а також сексуальну орієнтацію.

Водночас експремʼєр визнав, що не міг перевірити справжність документів, почерку і підписів, хоча він припускає, що вони належать Орбану. Після зустрічі Нємет повернув донесення міністру оборони й не залишив собі копій.

Пізніше документи зникли. За словами Нємета, незадовго до смерті Карпаті 2013 року він запитав його про долю донесень. Той відповів, що вони опинилися в Ґези Штефана — колишнього керівника угорської військової контррозвідки, який пройшов підготовку в КДБ.

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Як пише Пані, Штефан збирав компромат на представників угорської політичної, бізнесової та силової еліти. Після його смерті 2009 року документи із сейфа зникли. Де вони зараз — невідомо. Журналіст також досліджує версію, що компрометувальні матеріали на Орбана могли опинитися в Росії та використовуватися Кремлем для впливу на нього. Однак підтверджень цьому немає.

Що каже Орбан

Сам Орбан заперечує співпрацю з комуністичними спецслужбами. 3 листопада він опублікував у Facebook документи 1980-х років і заявив, що під час строкової служби його намагалися завербувати, але він відмовився. За словами експремʼєра, після цього спецслужби стежили за ним, його дружиною та іншими опозиційними активістами.

Нагадаємо, 4 листопада Угорщина оприлюднила десятки тисяч документів Історичного архіву угорських служб державної безпеки (ÁBTL). У них містяться дані про людей, яких режим обліковував як офіцерів, інформаторів, колабораціоністів або потенційних агентів.

Втім, архіви неповні: після падіння комуністичного режиму в 1989 році частину документів знищили, інші вилучили, зокрема матеріали про опозиційних діячів.

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Оприлюднення документів стало виконанням передвиборчої обіцянки уряду Петера Мадяра. За правління Орбана парламентська більшість неодноразово блокувала спроби ширшого розсекречення архівів.

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