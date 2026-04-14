Орбана та його оточення хочуть відправити за ґрати: що готує Мадяр

Віктор Орбан та Петер Мадяр

Угорщина готується до радикального розвороту в стосунках із Брюсселем. Новообраний лідер країни Петер Мадяр пообіцяв, що одним із його перших кроків на посаді стане приєднання до Європейської прокуратури (EPPO). Це рішення може відкрити шлях до розслідувань проти найближчого оточення Віктора Орбана.

Про це йдеться у статті Euractiv.

«Угорщину пограбували та зруйнували»

Під час своєї першої пресконференції у статусі обраного прем’єр-міністра Петер Мадяр не шкодував слів для критики попереднього режиму. За його словами, за роки правління Орбана країна перетворилася на «найбіднішу та найкорупційнішу в ЄС».

«Угорщину пограбували, зруйнували та зробили найбіднішою. Моє завдання — забезпечити незалежність слідчих органів та судової системи», — заявив Мадяр.

Водночас він дистанціювався від закликів однопартійців негайно відправити Віктора Орбана за ґрати, підкресливши, що доля колишнього прем’єра — це питання суду, а не політичної волі.

План на 17 мільярдів євро

Приєднання до EPPO — це не лише питання справедливості, а й стратегічний фінансовий крок. Наразі Єврокомісія заморозила 17 млрд євро для Угорщини через проблеми з верховенством права. Мадяр планує провести необхідні реформи до серпня, щоб розблокувати ці кошти.

Вступ до Європейської прокуратури дозволить слідчим із Люксембургу:

Самостійно розслідувати випадки шахрайства з коштами ЄС в Угорщині.

Перевіряти підозрілі кейси, починаючи від 2017 року.

Залучати власну команду розслідувачів, що виводить частину справ з-під впливу угорської судової системи, яку вважали лояльною до Орбана.

Олігархи під ударом

Згідно з даними Financial Times, 14% усіх державних тендерів за часів Орбана отримали лише 42 компанії, що належать 13 наближеним до нього особам. Загальна сума цих контрактів перевищує 28 млрд євро.

Якщо Мадяр не обмежить термін ретроактивності розслідувань (як це зробила Польща), під удар потраплять не лише угорські олігархи, а й деякі європейські компанії, що мали тісні зв’язки з попереднім режимом.

Реакція прибічників Орбана

У Брюсселі союзники колишнього прем’єра вже висловили обурення. Представники аналітичного центру MCC, пов’язаного з партією «Фідес», заявили, що Мадяр планує «капітулювати перед диктатом Брюсселя» та жертвувати суверенітетом країни.

Проте експерти зазначають: маючи більшість у дві третини голосів у парламенті, Мадяр має всі інструменти для швидкого демонтажу системи Орбана та відновлення довіри інвесторів.

Зазначимо, що Віктор Орбан роками відмовлявся приєднуватися до Європейської прокуратури, аргументуючи це захистом національного суверенітету. Опоненти натомість стверджували, що це була лише спроба приховати масштабні схеми розкрадання коштів платників податків ЄС.

Сіярто нібито знищує важливі документи щодо санкцій

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після поразки на виборах партії «Фідес» Віктора Орбана, яка отримала лише 55 мандатів, з’явився у відомстві, де, за словами переможця Петера Мадяра, почалося знищення документів, пов’язаних із санкційною політикою. Про це під час пресконференції заявив лідер партії «Тиса» Петер Мадяр. За його словами, в Міністерстві закордонних справ нібито почали знищувати документи за допомогою шредера.

«Я можу сказати їм лише одне: цього буде недостатньо», — наголосив політик.

Петер Мадяр переконаний, що навіть після таких дій частину матеріалів вдасться відновити.

У Кремлі приховують паніку через крах Орбана

Кремль применшує значення поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині, адже Росія втрачає ключового європейського союзника. І це попри те, що «фюрер» РФ Володимир Путін особисто підтримав угорського прем’єра на виборах. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зауважують, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не вітатиме лідера опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра, бо Угорщина залишається «недружньою країною», яка підтримує санкції проти Росії. Зі слів представника «фюрера» РФ відносини між їхньою країною та Європейським Союзом не можуть погіршитися після виборів, оскільки вони вже «на самому дні».

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що країна-агресорка готова будувати відносини з новим угорським урядом залежно від того, наскільки Будапешт «розуміє власні національні інтереси».