Орбана викликають на неформальний саміт ЄС через зв’язки з Росією

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який незабаром піде у відставку після поразки його партії на парламентських виборах, отримав запрошення на неформальний саміт ЄС на Кіпрі 23–24 квітня. Окремою темою цієї зустрічі може стати скандал навколо переговорів угорського та російського урядів.

Про це повідомляє угорське видання Telex.

У порядку денному неформальної зустрічі глав держав та урядів ЄС три теми: геополітична ситуація у світі, конфлікт на Близькому Сході та семирічний спільний бюджет ЄС.

Передбачається, що ввечері 23 квітня лідери вислухають президента України Володимира Зеленського щодо російського вторгнення. У запрошенні не уточнюється, буде це особиста зустріч чи відеозв’язок — обидва формати вже практикувалися раніше.

Як зазначає видання, окрім офіційного порядку денного, на саміті може виникнути й інша тема — скандал навколо переговорів угорського та російського урядів.

Наступний офіційний саміт ЄС запланований на 18 червня. До того часу Орбан уже має піти у відставку через програш на виборах.

Тому саміт на Кіпрі у квітні може стати останньою можливістю обговорити скандал із чинним прем’єром Угорщини в колі лідерів блоку.

Минулого тижня головна представниця Єврокомісії Паула Пінью заявила, що записи та інформація, оприлюднені про ці переговори, «наголошують на тривожній можливості того, що уряд держави-члена» діяв у змові з Росією.

«Активно діяли проти інтересів і безпеки ЄС та всіх його громадян», — так у Єврокомісії описали дії угорської сторони.

Вона пообіцяла, що фон дер Ляєн порушить це питання перед лідерами країн-членів.

У вівторок представник Єврокомісії підтвердив, що ця тема обговорюватиметься на рівні лідерів, хоча не уточнив, чи станеться це на неформальному саміті ЄС.

«Уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення», — додала Пінью.

Нагадаємо, новий уряд Угорщини планує приєднатися до Європейської прокуратури, щоб розслідувати корупційні схеми часів Орбана.