Орбана запитали, чи вважає він Росію агресором: що відповів угорський "друг Путіна"

Крім того, Орбан назвав помилкою те, що в лютому 2022 року Захід почав допомагати Україні.

Скандальний премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан ухильно відповів, чи вважає Росію агресором.

Про це він сказав в інтерв’ю швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung.

На питання, чи вважає він Росією агресором, Орбан відповів ухильно: "Це (визнання РФ агресором – Ред.) офіційна позиція Євросоюзу. Я там поводжусь лояльно".

На уточнювальне запитання, чи особисто він ставиться до цього інакше, Орбан продовжив "виляти", очевидно, щоб не образити свого "друга" Путіна.

"Хм... Давайте залишимо оцінку історикам. Я політик, і у нас є рішення ЄС. Воно зобов'язує мене говорити про "російську агресію", – заявив угорський прем’єр.

Допомогу Україні назвав помилкою

Орбан назвав помилкою те, що в лютому 2022 року Захід почав допомагати Україні.

"Тому що ми зробили велику помилку в лютому 2022 року. Треба було негайно ізолювати конфлікт, змусити припинити вогонь і почати переговори. З самого початку було зрозуміло, що українська перемога неможлива, якщо ми не почнемо тотальну війну. Це не був варіант. Сьогодні ми можемо допомогти Україні лише припиненням вогню та миром", – сказав він.

Ставлення до санкцій

"Ми ніколи не розглядали санкції як відповідний засіб для припинення війни. Але тоді Джо Байден сказав: "Путін повинен зазнати поразки. Захід хоче використати агресію Росії проти України, щоб послабити країну та відштовхнути її назад. Росію слід поставити на коліна та відмовитися від своїх військових цілей в Україні". Це просто не спрацювало", – каже угорський прем'єр.

Розкритикував ЄС

Орбан дорікнув, що ЄС говорить про те, що є глобальним гравцем, навіть не може контролювати розвиток подій "у власній околиці", натякаючи на Україну.

"Ми не змогли ні запобігти війні між Росією та Україною, ні інтегрувати Західні Балкани. Жоден глобальний гравець так не поводиться. Спільна зовнішня політика була б реалістичною лише за умови сильного політичного лідерства Німеччини та Франції, а решта приєдналися б до них. Але це не так", – каже угорський прем'єр.

Раніше Віктор Орбан зробив заяву про загрозу України для ЄС і закликав скасувати санкції щодо РФ.

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