Орбана злякав План перемоги Зеленського: угорський прем'єр закликає ЄС до переговорів з Росією

Угорський "друг Путіна" вкотре закликав ЄС до переговорів з Росією.
Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що стурбований Планом перемоги Володимира Зеленського і закликає європейських лідерів до перемовин з РФ.
Про це Орбан написав на своїй сторінці в Facebook.
"Президент Зеленський презентував свій план перемоги. Те, що він окреслив учора в українському парламенті, більш ніж лякає", – заявив політик.
Орбан закликав ЄС змінити свою нинішню стратегію щодо України.
"Але це не означає більше воєн, більше небезпечної зброї і зброї далекого радіусу дії, але це означає, що нам потрібно перейти від стратегії війни до стратегії миру. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори" – зазначає угорський "друг Путіна".
Орбан закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона "від імені всього Євросоюзу" якнайшвидше розпочати перемовини з росіянами.
Раніше Віктор Орбан, відомий своєю критикою на адресу України, порівняв Зеленського і Путіна і заявив, що вони обидва хочуть воювати.
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