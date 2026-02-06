Орбана звинувачують у підготовці дезінформаційної кампанії в TikTok

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Лідер угорської партії «Тиса» Петер Мадьяр звинуватив прем’єр-міністра країни Віктора Орбана у проведенні дезінформаційної кампанії в TikTok перед парламентськими виборами, які відбудуться 12 квітня.

Про це він написав у своєму дописі на платформі X.

За словами Мадьяра, націонал-консервативна партія «Фідес», яку очолює угорський прем’єр, у цій популярній серед молоді соцмережі вдається до брехні та дискредитації кандидатів від партії «Тіса», поширюючи контент, який «серйозно порушує особисті права».

Реклама

«Вони роблять саме те, що зробив зрештою дискваліфікований румунський кандидат під час останніх сфальсифікованих президентських виборів у Румунії: за допомогою Росії, в рамках централізовано скоординованої операції вартістю мільярди, вони завалюють платформу тисячами відео, згенерованих штучним інтелектом», — написав Петер Мадьяр, натякнувши на виборчу кампанію проросійського румунського політика Келіна Джорджеску, якого було усунуто від участі в виборах через схожі зловживання.

За словами опозиційного політика, партія Орбана досягла «нового рівня мерзенності» через страх втратити владу.

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним в Угорщині, правоцентристська партія «Тиса» має перевагу над партією «Фідес».

Водночас напередодні президент США Дональд Трамп висловив свою підтримку Орбана, назвавши його «справді сильним і впливовим лідером із перевіреним досвідом досягнення феноменальних результатів».

Реклама

«Він невпинно бореться за свою країну, яку любить, так само, як я Сполучені Штати Америки», — написав Трамп у повідомленні на Truth Social.

Нагадаємо, раніше МЗС Угорщини звинуватило Україну у нібито відкритому та агресивному втручанні в угорський виборчий процес на користь опозиційної партії «Тиса».