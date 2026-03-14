Орбану доповіли про "результати" угорської місії щодо нафтопроводу "Дружба"

Заступник міністра енергетики Угорщини Габор Чапек, який очолював самовільну делегацію для перевірки стану нафтопроводу «Дружба» на території України, доповів очільнику угорського уряду Віктору Орбану про результати своєї місії.

Відео його розмови з шефом опубліковане на офіційній Facebook-сторінці Віктора Орбана.

Чапек розповів, що до нафтопроводу «Дружба» угорських «перевіряльників» не допустили, щоб оцінити його стан, проте вони отримали «нову інформацію».

Він зазначив, що представниця Угорщини була на зустрічі з «Нафтогазом» та Міністерством закордонних справ України, де представникам іноземних дипломатичних місій з 31 країни показали фото й відео стану інфраструктури нафтопроводу «Дружба» після російських обстрілів.

«Вони думають, що ми нічого не бачимо, але за результатами сьогоднішніх експертних консультацій ми знатимемо набагато більше про стан нафтопроводу», — глибокодумно наголосив Чапек.

При цьому очільник угорської делегації зауважив, що цієї ночі йому було «трохи складніше» через масовану повітряну атаку на Україну. Він чомусь додав, що Україна випустила понад 500 ракет ППО, забувши згадати скільки повітряних цілей запустила держава-агресорка Росія.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан похвалив свого підлеглого за те, що він та його делегація нібито «змусили українців рухатися».

Раніше повідомлялося, що угорська делегація, яка самовільно приїхала до України для перевірки стану нафтопроводу «Дружба», повинна була складатися з п’яти осіб. Однак один із її членів, який має український паспорт, не наважився перетнути кордон з Україною через страх перед мобілізацією

Візит угорської делегації до України — що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угорська делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком приїхала до Києва. Вони хочуть домовитися про перевірку нафтопроводу «Дружба», бо вважають, що Україна зупинила постачання нафти через політику.

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив проведення офіційних переговорів із представниками Угорщини, які прибули до Києва. За словами глави держави, Міністерство закордонних справ визначило цей візит як приватну поїздку.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто стверджує, що угорське посольство в Києві надіслало офіційну дипломатичну ноту про приїзд представників на чолі із заступником міністра енергетики Габором Чапеком і попросило про зустріч з міністром енергетики України.

У відповідь на угорський запит Міністерство закордонних справ України надіслало зустрічну ноту. В документі чітко вказано, що запропоновані Будапештом терміни візиту є неприйнятними для української сторони.

Попри самовільний приїзд угорської делегації, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дав їй завдання організувати зустріч з українськими урядовцями та домогтися спільного огляду місця пошкодження нафтопроводу «Дружба».