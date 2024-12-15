Орбану відмовили у розмові із Зеленським — очільник МЗС Угорщини

Петер Сіярто запевняє, що пропозиція “різдв’яного перемир’я” від Угорщини “лежить на столі”.

Після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поспілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним, йому відмовили в організації телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у неділю, 15 грудня, передає угорське видання MTI.

Він назвав цей випадок “безпрецедентним у дипломатії”.

Також читайте Міністр закордонних справ Угорщини у Мінську російською мовою критикував Євросоюз

За словами угорського міністра, з огляду на наближення Різдва прем'єр-міністр Віктор Орбан запропонував “гуманітарний крок”, який передбачав припинення вогню на кілька днів і масовий обмін полоненими, щоб “сотні або навіть тисячі людей могли провести свято вдома і з сім'ями, і принаймні ніхто не загинув би в дні припинення вогню”.

Сіярто стверджує, що поінформував про намір Орбана поговорити із Зеленським міністра закордонних справ України Андрія Сибігу та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Однак, йому “досить натягнуто і культурно” відмовили.

Очільник угорської дипломатії нагадав, що у середині тижня в угорського прем’єр-міністра відбулася телефонна розмова прем'єра з президентом Росії Володимиром Путіним, яка тривала понад годину.

Сіярто запевняє, що пропозиція “різдв’яного перемир’я” від Угорщини “лежить на столі” і начебто одна сторона [очевидно, мається на увазі Росія] її розглянула і вважає прийнятною.

При цьому угорський міністр не пояснив, чому про свою пропозицію "перемирʼя" Угорщина повідомила Україні після розмови з Путіним.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що саме Угорщина "відчинила двері" до змістовних переговорів про мир.

Читайте також: